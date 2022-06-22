77歲阿婆與43歲IT男分別墮網戀騙局　被呃163萬 　警拘兩外傭

葵青警區調查兩宗網戀騙案，發現兩名受害人均居於公屋，其中一人竟是77歲的婆婆，她在facebook結識網上騙徒後，陷入網騙陷阱而不能自拔，先後分9次轉款15.8萬元給「網上情人」。另一受害人為IT男，分33次轉款148萬元給「女醫生」情人。兩人均是「情人」失聯近月才知受騙，報警求助。警方昨日（21日）拘捕兩名分別菲籍及印尼籍的外傭。兩名被捕者疑提供銀行戶口給騙徒，警方仍在追緝網後主腦。



案件由葵青警區刑事調查隊跟進。（資料圖片）

公屋阿婆墮呃錢情網 分9次轉款給騙徒

消息稱，被騙財的77歲老婦，居於葵涌區一公共屋邨，平時喜歡上Facebook，結識新朋友。今年2月她在網上結識一名自稱「John」的男網友。對方精於揣摩女性心理，令老婦未幾「墮入情網」，一步步陷入網戀騙財陷阱。對方在一番甜言蜜語攻勢後，聲稱從外國寄來幾批精心挑選的禮物給老婦，但有關禮物被海關扣留。要求老婦轉款到指定銀行戶口以支付「清關費用」。

老婦不虞有詐，先後分9次到銀行轉帳到情人提供的銀行戶口。由於每次都是轉1萬餘元，銀行職員沒有懷疑，亦沒有提醒老婦。直至近一個月來老婦無錢再轉款，對方亦失去聯絡，老婦才懷疑受騙，報警求助。

公屋IT男為追「女醫生」 被騙148萬元

另一名受害人為43歲的男子，亦是居於葵涌區一公共屋邨。他從事IT工作，工餘上Facebook結識朋友。今年4月他結織一名自稱女醫生的網友，即被「攻陷」，雙方更轉到WeChat，繼續傾訴「心中情」。對方聲稱送上兩款禮物，但被海關扣留，要求IT男若要收到有關禮物，便要清付清關費用。IT男疑情迷心竅，竟分33次共轉款148萬元到對方提供的銀行戶口，仍不察收騙。直至近日對方失聯，他才覺上當，終報警求助。

警方調查後拘捕兩名外傭，她們持有香港身份証。她們已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。行動中，警員檢獲兩部手提電話。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民應提高警惕，尤其牽涉到索取金錢及個人敏感資料，市民必要小心提防。警方亦呼籲外傭僱主應提醒家中外傭切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。市民如有懷疑，可致電警方反詐騙協調中心「防騙易」24小時熱線18222查詢。