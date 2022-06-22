大停電｜重案組調查疑電纜橋中間起火　入口門鎖無損不似人為破壞

元朗朗屏中電電纜橋於昨日（21日）晚上起火焚毀塌，導致天水圍、元朗及屯門部分大廈大停電。至今日（22日）下午，10多名重案組探員返回現場蒐證。消息稱，警方初步估計起火位置在橋的中間，橋兩邊入口門鎖完好無缺，不似曾經被人進入，案件交由新界北總區重案組繼續調查。



今日中午約12時，10多名新界北總區重案組探員到朗屏中電電纜橋調查。現場是擴業街8號近朗屏8號，現場所見，電纜橋兩邊橋頭各有一個類似電機房的入口，內裏多條大型電纜嚴重損毀；而電纜橋呈V型塌陷，橋身多處熏黑，多條支架扭曲變形，內部亦燒成焦黑，頂部鐵皮損毀。由於現場電纜橋結構在大火後仍然未安全，探員暫時未能入內進行搜證。

下午4時許，探員一度進入朗屏8號內調查。消息稱，警方經調查後，初步估計起火在橋的中間位置，並發現電纜橋兩邊入口門鎖完好無缺，不似曾經被人進入；而現場附近暫時未發現有閉路電視，可以影到電纜橋事發位置。其後至下午5時許，探員暫時收隊離場。

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事件中天水圍、元朗及屯門約16萬戶居民受大停電影響，叫苦連天，雖然今早已大致恢復供電，惟中電指電力不穩情況可能維持幾日，大批工人在場加緊搶修。不少市民在大停電後，紛紛到電纜橋附近圍觀拍照，拍攝電纜橋火警後的損毀情況。