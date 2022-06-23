警搗觀塘及旺角非法賭檔　拘兩主持及11賭客

觀塘警區特別職務隊今日（23日）下午5時於區內展開代號「雷霆」及 「勇爵」行動，突擊搜查觀塘駿業街60號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕一名65歲本地姓潘男子，涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。另外，場內3名本地男子，年齡介乎48至72歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。人員於現場檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀及約600元賭款。



另外油尖警區特別職務隊人員根據線報及調查，今午約3時進行代號「雷霆2022」及「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查旺角廣東道887至889一住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕一名39歲本地女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

場內6男1女本地人及一名36歲中國籍男子，年齡介乎27至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反第599F章規例，被發出定額罰款通知書。其中一名本地男被捕人亦因「外出時未有㩦帶身份證明文件」被拘捕。行動中，人員共檢獲7部釣魚機及約1,000元賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方又呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。