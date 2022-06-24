海關南丫島追截走私快艇　扣載貨船拘5人　檢40噸走私凍肉

海關昨晚（23日）9時許，在南丫島東面水域一帶發現有不尋常船隻活動，到場發現有一艘載貨船，正利用快艇走私凍肉。海關人員派出高速截擊艇進行追截，經過10分鐘激烈追截，該艘快艇越過香港以南水界，往內地水域逃脫。行動中，海關人員檢獲市值約510萬元，超過40噸走私凍肉，並拘捕載貨船上5名男子。



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海關海域突擊及策略規劃組高級督察梁銘恩表示，昨晚（23日）9時許，海關利用雷達監控系統，偵測到南丫島東面水域一帶有不尋常船隻活動，並觀察到有幾隻快艇從內地水界進入香港，並靠近一早停泊好附近的中型船隻。停頓一會再往內地方向截返，海關遂派出高速截擊艇到目標水域，截查可疑船隻。

當關員抵達有關水域，發現有一艘載貨船隻正用吊臂，將船上貨品運載落快艇。現場有兩艘快艇停泊在旁，海關於是追截其中一隻快艇。該快艇配置6個舷外機馬達，馬力高達1,800匹。在約10分鐘激烈追截期間，走私販並無開啟航行燈，嚴重危害航海及駕駛者安全，亦無理會海關要求停船的警告，反而加速，以時速超過55海哩，越過香港以南水界進入內地水域。

海關人員同時登上載貨船，經點算後於船上檢獲40噸走私凍肉，市值約510萬元，人員遂拘捕船上5名男子（年齡介乎24歲至65歲），包括船長及船隻負責人，以涉嫌違犯香港法例第60章《進出口條例》，肇事船隻現正被扣留。

海關海域調查小組高級督察鄧家駿補充，海關會嘗試追蹤涉案船隻當晚行駛路徑，順藤摸瓜找出走私凍肉來源，並加強海上監察，留意有否相似船隻運用有關路徑走私。他續指，疫情下，各口岸實施嚴厲進出口監管措施，走私活動因而變得猖狂。

海關提醒，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。