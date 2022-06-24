女子求職被呃$569萬報警　遭揭明知文件偽造仍借貸被捕

一名37歲女子誤墮網上求職騙案，騙徒訛稱工作負責協助內地人購買名貴物品，其後誘騙事主提供個人資料及向財務機構借錢，並加按其物業，騙走約569萬元。女事主報警後，警方發現女事主曾以騙徒提供的虛假入息證明借貸，於是以「串謀行騙」將她拘捕。



警方周一（20日）接獲一名37歲本地女子報案，指於3月23日在社交媒體看到招聘文員的帖文，隨即根據帖文資料聯絡兩名騙徒，騙徒訛稱事主獲聘，並需要協助內地人購買名貴物品，事主被要求提供自己的身份證、銀行戶口、信貸報告等資料辦理入職手續。

其後，事主的銀行戶口收到5萬元，騙徒指示事主將款項轉入兩個指定戶口，並聲稱會提供一成佣金。今年4月至5月期間，騙徒再安排事主前往3間銀行及財務公司，以虛假入息證明申請私人貸款約169萬元。事主亦被誘騙將自住物業加按，取得400萬元貸款，並按騙徒要求將所有款項轉到6個指定戶口。事主其後未收到任何佣金，懷疑受騙報警。案件列作「以欺騙手法取得財產」，交由東區警區重案組第二隊跟進。

人員調查後發現，該名女子明知騙徒交予她的入息證明為虛假，仍然向相關金融機構申請貸款。該名女子涉嫌「串謀行騙」被捕，她獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。警方表示調查行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。