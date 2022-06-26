港澳海關反走私檢1.1億元貨拘4男　首揭用船偷運逾千萬現金到澳門

港澳海關聯合反走私行動，破獲兩宗海上走私案檢獲1.1億元貨品，拘捕4人。其中香港海關首次發現不法份子透過內河船，將大批現金以貨物做掩飾由香港偷運到澳門。該批現場只用紙箱載住，海關相信有意圖掩飾現金，更懷疑是犯罪得益或洗黑錢有關，不排除有進一步拘捕行動。另外海關在貨櫃檢獲一批紅酒，不法份子試圖逃避800萬元稅款。



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走私新手法 由香港運澳門再返內地

海關有組織罪案調查科署理高級監督鄧惠顏表示，香港海關與不同執法機關作情報交流，打擊不同類型走私活動，近日發現不法份子為了逃避偵查，將走私貨物先由香港運往澳門，再採用不同方法運往內地。港澳海關破獲兩宗海上走私案，首先澳門海關在6月16日於一艘香港駛去澳門的內海船，檢獲總值6500萬元電子產品、雪茄等走私貨物。香港海關亦在6月18日，發現一艘準備駛往澳門的內海船，發現其中4個貨櫃內有紅酒、美容針、電子產品及奶粉，更有2300萬元現金。這是海關首次發現不法份子透過內河船，將大批現金以貨物做掩飾由香港偷運到澳門。

海關表示任何人士經各出入境管制站抵港，並且管有總值高於12萬港元的貨幣或不記名可轉讓票據，需主動向海關書面申報。鄧惠顏指該批現金只用紙箱載住，相信不法份子有意圖掩飾現金，更懷疑是犯罪得益或與洗黑錢有關，不排除進一步拘捕行動。另外海關在貨櫃檢獲一批紅酒，不法份子試圖逃避800萬元稅款。

海關港口及海域科海域行動組指揮官黃智輝進一步講述案情，指人員在6月18日晚上約10時，於香港西北面水域截查一艘內河船並作出檢查。船上有6名內地船員，報稱載有32隻貨櫃準備送到澳門。初步檢查可疑地方，兩個報稱載日常用品及化妝品貨櫃，資料不齊全，連基本貨物種類及重量等資料都沒有申報。另外一個報稱載有波鞋的貨櫃，沒有加上封條去確保安全完整交予收貨人，手法並不尋常。加上另一個報稱載有茶葉的貨櫃，傳出惡臭，人員有理由相信此貨櫃不是載茶葉，而是已經變壞的肉類。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，檢查貨櫃後發現4個貨櫃內有2萬多支紅酒、一萬多件舊電子產品、一批美容針及4噸凍肉等。人員在報稱載有日用品、化妝品的貨櫃中，不但找到走私紅酒，更有2300多萬元現金。當海關人員開櫃檢查時，一開始是一批已申報物品，但到中間位置發現走私紅酒，移出所有物品後，竟有一板貨上有個紙箱放在2300多萬元港幣現金。另外一批走私美容針，包裝盒清楚標示要冷藏，但走私份子將它們放在沒有冷藏設施的普通貨倉，流入市面有機會對健康構成風險。另外走私的凍肉在高溫下可能變壞，構成健康危機。此案檢獲4500多萬元走私貨物，拘捕兩名分別45歲及76歲疑是付貨人男子，不排除更多人被捕。