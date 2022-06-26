天水圍慶生食客遇襲命危　消息：腦幹失大部分功能　警追緝兇徒

天水圍天瑞路88號俊宏軒商場地下昨日（25日）晚上發生街頭襲擊案，63歲姓馮男子與一眾友人在茶餐廳用膳並慶祝生日後，離開時與一名朋友爭執，被對方用手襲擊及推跌，馮男頭部重創，送院後至今仍然危殆。消息稱，傷者的腦幹組織大部分功能已經喪失，只剩下呼吸功能，家人憂心忡忡。警方今日（26日）早上重返茶餐廳，翻查閉路電視片段調查案件，正追緝涉案兇徒。



遇襲受傷的姓馮男子，與家人同住天水圍天澤邨澤辰樓一單位。據其妻子透露，丈夫沒工作，但不熟悉丈夫身邊的朋友，亦不清楚昨晚事件。妻子續表示，事發後丈夫一直留醫，目前情況危殆。

據悉，馮昨晚遇襲後倒地，頭部和耳朶均出血，被送院搶救後情況不樂觀。消息稱，事主的腦幹組織大部份功能已經喪失，只剩下呼吸功能。

事發現場為天瑞路88號俊宏軒商場地下對開，事前馮與一班朋友一行約8人，在上址一間茶餐廳吃飯並慶祝生日，其間眾人曾飲酒。眾人用膳後離開，惟他們步出餐廳後，馮與其中一名朋友發生爭執，更被對方用左手拳打面部並倒地，頭部撞地後昏迷，施襲男子其後逃去。

至今早，探員返回茶餐廳調查。有茶餐廳職員向《香港01》表示，警員到場翻查翻查閉路電視片段，惟由於他與其他同事返早更，故他們對昨晚發生的事件不知情。警方現正追緝一名年約40至60歲的中國籍男子，案發時疑人身穿黑色上衣、深色長褲及深色鞋。