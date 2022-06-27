車Cam直擊｜粉嶺公路車隊時速212公里狂飆　失控越線掟彎撞車起火

粉嶺公路周一（27日）深夜發生嚴重車禍，據悉當時有數輛私家車在路上狂飆，其後兩車撞車起火，車上多名男女登上同行車輛逃去。網上流傳一段有紀錄車速功能的行車記錄儀影片，拍下懷疑是事發時的情況。由於拍片車輛車速維持在時速200公里以上長達17秒，更一度高達212公里，公路兩側的景物向後飛逝而去，故懷疑是飆車車輛之一。

片中可見，除拍片車輛之外，亦有其他同行車輛在其前方高速而行，其間不斷切線閃避其仔車輛。當駛至近粉嶺牽晴間對開時，一輛沿右線而行的黑色私家車，企圖連切兩線至左線時，疑與中線其他車輛距離過近，駛入左線後突然失控，司機疑欲救車並扭右軚，最終連越兩線撞向右邊隔音屏及水馬，頓時火花四濺。此時一輛從後駛至的紅色私家車收掣不及，猛然撞飛黑色私家車，它墮地後隨即起火，一名男子立即下車逃生。拍片車輛的司機即時煞車，驚叫連連，粗口橫飛，更叫涉事車上的人盡快逃離起火現場， 「嘩，大X獲！喂！走呀喂！」



▼車Cam直擊粉嶺公路車禍經過▼



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事發於深夜約11時43分，兩輛私家車同沿粉嶺公路往九龍方向行駛，途至近粉嶺牽晴間對開時，兩車相撞，其中一車撞毀路邊水馬，繼而起火焚燒，全車陷入火海。消防花近20分鐘後將火救熄。車禍幸無釀傷亡，但涉事兩車司機均不知所終。在事發後15分鐘，警方接獲一名姓楊（39歲）男子報案，指其停泊於落馬洲牛潭尾路的座駕被盜，他被帶返現場調查後，警方相信他是涉案司機，懷疑報假案企圖混淆視聽，以涉嫌「誤導警務人員」將其拘捕，他正被扣查。

▼意外後現場情況▼



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▼網民Jame Lai拍下私家車起火焚燒。▼

