天水圍六旬漢慶生酒後遭推跌　留醫4日身亡　警改列誤殺拘一男

天水圍上周六（25日）發生襲擊案，姓馮（63歲）男子與友人吃飯飲酒慶生，惟雙方後來因事爭執，事主被推在地上，致其左耳及頭部出血，倒地不起，據悉他送院後腦幹組織大部分功能已經喪失，只剩下呼吸功能，情況一直危殆，延醫4日後，於今日下午最終傷重不治，警方亦將案件改列作誤殺案。由於案情嚴重，警方連日追查疑兇下落，昨日拘捕一名涉案的61歲男子，他仍被扣留調查。死者與疑兇之前於公園「打牙骹」結識，相識約3個月，事發時兩人因瑣事爭執，據悉，兩人是為了誰對朋友較好一事而吵架，最終釀成命案。



一名63歲男子頭部受傷，昏迷不醒。（讀者提供）

元朗警區總督察（刑事）戴玉麟表示，上周六晚上9時，警方接獲999報案，指天水圍俊宏軒商場外一名男子遇襲受傷倒地，警方到場調查後，發現該名男子昏迷在地上，面朝天，後腦大量流血。男子立即被救護車送往醫院，留院期間其情況一直危殆，直至今日下午3時34分傷重不治，由屯門醫院醫生證實死亡。案件列作誤殺案，交由元朗警區重案組接手調查。

警方經翻查大量閉路電視及會見多名證人後，警方發現事主為姓馮（63歲）的退休人士，居住於天水。事發時，事主與6名友人在俊宏軒址一個餐廳吃飯，飯後他們在商場外繼續聊天。其間，事主與一名男友人因瑣事爭執，其間該男友人以左拳揮向其臉部及將他推落地，事主墮地後昏迷及後腦大量出血。男疑犯目睹後與其他友人逃離，其他市民見狀報警。

元朗警區總督察(刑事)戴玉麟交代案情。（王譯揚攝）

警方深入調查及情報分析後，已迅速鎖定死者身邊的友人及男疑犯身份，同時鎖定男疑犯匿藏的地點。探員昨晚9時許，突擊搜查屯門亦園路一鐵皮屋，破門入屋後拘捕一名姓彭（61歲）男疑犯，他報稱任職清潔工，現正被扣查中。警方亦在其匿藏地點檢獲他當時身穿的衣物。

警方指死者與被捕人士為朋友關係，雙方沒有結怨，他們在晚飯時曾飲用酒精飲品，相信是因瑣事引發爭執及襲擊，過程中並沒有使用任何武器，疑犯亦沒有預謀犯案。警方呼籲，不論任何情況，均不應該以暴力解決問題，暴力除了違法外，亦有機會引發不愉快事件。