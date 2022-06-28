葵涌道車禍｜死者偕子女訂蛋糕　遺孀生日失摰愛﹕諗住一齊食蛋糕

葵涌道今晨（28日）發生奪命車禍，姓彭（46歲）輕貨司機被困車內，送院搶救後不治。據彭太透露，丈夫是家庭經濟支柱，兩人育有一對年僅11歲及8歲子女，子女已知悉父親不幸離世的消息，仍堅強地鼓勵她，「大仔都眼紅紅想喊，但佢都好鼓勵我，叫我唔好諗咁多，好積極咁氹我開心先。」彭太又提及今日是自己的36歲生日，丈夫與子女準備小驚喜，暗中訂了蛋糕，準備一家人吃一頓溫馨晚飯慶生，沒料到丈夫天降橫禍喪命，遺下孤寡相依為命，彭太雙眼哭至紅腫，對前路感徬徨無助，「我都唔知（點算）......因為太突然。」



彭太看着一家四口昔日同渡生日的照片，悲從中來。（林振華攝）

死者彭逢龍，46歲，與今日生日的36歲妻子，育有一對子女，有認字困難的11歲長子讀小五，8歲細女則讀小三。據彭太表示，丈夫從事運輸行業多年，入職新公司約1年，負責駕車送電器，薪酬約1.8萬元，每日上午8時工作至晚上7時，上班前會先載一對子女上學。丈夫今日出門時的精神狀況良好，沒有跟車工人，只有他一人開工，詎料遇車禍喪命，其任職的公司至今未聯絡她，故她對丈夫意外經過及原因仍一無所知。

彭太看着一家四口昔日同渡生日、展露燦爛笑容的照片時，不禁悲從中來，哽咽指自己今日過36歲生日，「本來諗住一齊食蛋糕嘅。」。彭太指丈夫與子女偷偷準備了驚喜，訂了蛋糕，本打算今晚一家人吃頓簡單的晚餐慶生，「一家人開開心心咁過生日」，詎料一場意外令一家人從此陰陽永隔，「尋日佢靜靜雞同小朋友講，話訂咗蛋糕，叫我個仔去完活動拎個蛋糕返嚟畀我，但係......（諗住）等放工返嚟食，我都唔知佢訂咗㗎本身。」

一家四口之前過生日時的合照，可見家庭溫馨和諧。（林振華攝）

一對子女亦已知悉父親遇意外離世，面對失去父親的沉重打擊，哥哥仍堅強地安慰彭太，甚至嘗試逗她開心，「大仔都眼紅紅想喊，但佢都好鼓勵我，叫我唔好諗咁多，好積極咁氹我開心先。」彭太頓失摯愛，談及丈夫身世時，仍能冷靜堅強面對，但一提起一對年幼子女時便痛心不已，泣不成聲，「個女就冇出聲，但我知道她好唔開心......」。

丈夫是家庭經濟支柱，今年受疫情影響，公司停工等問題，令他轉工至少3次，惟幸房署提供租金援助，而且政府亦有津貼，一家人生活總算能過下去，但沒甚積蓄。停工兩年的彭太，本打算在子女今年考試過後重投社會，如今丈夫離世，家庭重擔全落在彭太身上，只怕日後生活維艱，她大感惆悵，不知如何是好。

工業傷亡權益會知悉彭家苦況後，已派員為遺屬提供適切協助及跟進，並發起籌款活動，呼籲熱心人士伸出援手。



▼車Cam直擊事發一刻▼

+ 1

事發於上午11時許，兩輛分別九巴及中貨一前一後，沿葵涌道中線往新界方向而行，當駛至近港鐵荔景站對開一橋底時，九巴及中貨突然相繼於路中停下。當時彭所駕駛的輕貨本來沿左線而行，切入中線並繼續前行，當與中貨距離不足一個車位時，他疑驚覺前方兩車停於路中，即時扭左軚欲避開，可惜已來不及，最終猛撼向中貨車尾尾板，擋風玻璃、車窗登時粉碎，右邊車頭更撞凹猶如廢鐵，他被困車內，由消防救出送院，惜不幸傷重喪命。