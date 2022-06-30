葵涌道車禍｜死者遺孀子女頓失依靠　盼熱心人伸援手

葵涌道周二（28日）發生三車相撞奪命車禍，46歲貨車司機彭逢龍不幸身故，遺下妻子及兩名年幼子女孤苦無依。事發當日為彭妻子36歲生日，原本一家四口訂了蛋糕慶祝，豈料一場車禍拆散美好家庭，一家生活更陷入困境。彭妻當晚徹夜難眠，兩名子女翌日（29日）更需回校考試，幸子女生性令她心情稍稍平伏，目前她正籌辦丈夫的殮葬事宜。「01心意」正為彭家籌款，盼熱心市民伸出援手，幫助彭家度過難關。



彭太懷念昔日一家四口的開心生活。(資料圖片)

慘劇發生後彭太悲痛不已，分別11歲就讀小五的長子，以及8歲讀小三的細女，亦已知悉父親不幸離世的消息，情緒不免波動。彭太向《香港01》表示，周二晚自己徹夜難眠，子女同讀一間學校，周三他們均要考中文，「當晚（28日）都叫佢哋（子女）唔好溫書喇，直接瞓覺，同埋提佢哋考試（29日）如果覺得攰，都瞓吓覺」。

幸事隔一晚後，彭太與子女的心情稍稍平伏。彭太引述女兒周三「做晒成份考試卷之後，瞓咗15分鐘，大仔就無乜嘢」。她指大仔表現堅強，雖然他也不開心，但一直鼓勵她，「（大仔）都繼續叫我唔好諗咁多」。今日（30日）彭太更與學校社工見面，她引述社工感覺其兒子情緒比較壓抑，會密切留意情況。

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至於車禍發生後，彭太直言對意外經過及原因仍然不清楚，惟丈夫任職的公司，已有人於周二晚聯絡她，表示慰問。彭太目前正着手處理丈夫的身後事，她指周三有社工介紹，已到殯儀館了解殮葬安排，今日亦到殮房辦理認屍手續；而明日（7月1日）下午會返回意外現場路祭，料稍後會為丈夫進行火葬。