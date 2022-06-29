「網上刷單」騙案再添受害人　3男女損失近$70萬

警方今日（29日）分別接獲一男一女報案，指他們墮入「網上刷單員」騙局，共損失約63萬元。人員經初步調查，將案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊跟進。另外警方今日公布另一名女子於上周亦墮同類騙局，損失近6萬元。



今日報警的其中一名受害女子姓鄭（30歲），報稱早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，可透過充當「網上刷單員」，於購物平台點擊購物，推高商家名氣以賺取佣金。她不虞有詐，按指示先後將約53萬元存入對方指定的7個銀行戶口，以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，並於今日向警方報案。

另一名受害的25歲姓羅男子，則於今日下午約1時30分報案，同樣指他墮入「網上刷單員」騙局，按照指示先後將約12.3萬元存入騙徒的兩個指定銀行帳戶，以作平台購物之用。騙徒初時曾向受害人發放佣金以博取受害者信任，惟其後騙徒不知所終，受害人於是報案。案中涉及損失金額共約10萬元。

警方早前在社交平台「CyberDefender 守網者」，亦發帖提醒市民慎防騙案。(資料圖片)

此外，警方今日亦表示，於上周四（23日）接獲一名35歲姓徐女子報案，她亦透過充當「網上刷單員」於購物平台點擊購物，按指示先後將5.56萬元存入騙徒指定的三個帳戶，蒙受損失。騙徒初時曾向受害人發放佣金，當騙徒不斷要求事主支付更多金錢，事主才發覺受騙，於是報警求助。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。