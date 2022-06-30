牛頭角男子捱小巴撞　昏迷送院搶救

今日（30日）早上9時許，牛頭角牛頭角道183號對開位置，一名男子遭小巴撞倒，他昏迷由救護車送院搶救。警方正調查案件。



牛頭角牛頭角道183號對開位置，一名男子遭小巴撞及，他昏迷由救護車送院搶救。