牛頭角男子捱小巴撞　昏迷送院搶救

撰文：翁鈺輝
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今日（30日）早上9時許，牛頭角牛頭角道183號對開位置，一名男子遭小巴撞倒，他昏迷由救護車送院搶救。警方正調查案件。

牛頭角牛頭角道183號對開位置，一名男子遭小巴撞及，他昏迷由救護車送院搶救。
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