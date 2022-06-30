失蹤人口│23歲女瑜珈教練周慧賢突失蹤　家人心急如焚尋人

23歲女瑜珈教練周慧賢，原定今日（30日）凌晨乘飛機前往美國進修，惟昨晚起失去聯絡，其家人發現她沒有登機赴美國，行李留在家中，心急如焚之下報警，並透過友人於Facebook發帖尋人，希望覓得女兒下落。



據悉事主周慧賢（Aqua）為一名瑜珈教練，身高約1.65米、中等身材、蓄深啡色長髮，她昨日（29日）下午約4時40分於深水埗最後露面，身穿白色連帽運動服、白色運動鞋及攜有淺色手袋。翻查資料，周過往活躍於社交媒體，不時上載生活照及瑜珈照。

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周父向《香港01》表示，女兒原定於今日（30日）上午前往美國進行為期3個月的瑜珈深造課程，昨日（29日）下午4時許最後與女兒見面時並無異樣，惟至晚上Whatsapp及致電女兒均無法聯絡，至今早登門了解，發現女兒的行李原封不動置於屋內，其後向航空公司了解亦沒有其上機紀錄，因此擔心不已。周父指女兒一直對是次美國之旅十分期待，「佢唔出現一定好大問題」。

周父表示翻查過女兒寓所大廈的閉路電視，發現女兒最後於下午4時40分，與一名男子乘升降機離開，疑為女兒的前男友，惟指警方向其前男友了解，對方稱對事件並不知情。周父呼籲市民協助留意女兒下落，「希望大家幫幫手，宜家咁嘅天氣，如果喺荒山野嶺真係死得人」。