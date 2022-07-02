暹芭風球｜飛行服務隊救人過程曝光　至少救起3名被困怒海船員

香港西南海面沉船意外，政府飛行服務隊勇闖颱風「暹芭」風眼附近驚險搜救過程曝光，今（2日）晨一艘工程船在香港西南約160海里(大約300公里)斷開兩截，一截沉落海底，另一截在海中漂浮，約30名船員棄船逃生，在驚濤駭浪中掙扎求存，政府飛行服務隊派員協助內地部門搜救，片段中海面大風大浪，飛行服務隊人員冒着狂風驟風，初步將3名船員救起。



據政府飛行服務隊提供片段，工程船半截船身隨波漂流，另半截不知所終，船身截口齊整，露出厚厚鋼板，不禁令人吃驚，如此堅固的船隻，面對怒海不堪一擊。礙於颱風吹襲，海面不斷掀起巨浪，多次把整個船身吞噬，偶然露出高聳工程鋼架，另一片段則見有船員被困甲板上，一名服務隊人員協助他準備吊上飛機，另一隊員則在機上握緊鋼索，緩緩將船員吊上，巨浪腳下奔騰，漫天風雨，過程膽戰心驚。

工程船斷開兩截，在巨浪中漂浮。（政府飛行服務隊提供）

事發於今（2日）晨7時25分，政府飛行服務隊於社交媒體公布，接獲香港海上救援協調中心(MRCC)通知，一艘工程船在香港西南約160海里(大約300公里)發生事故，船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。

內地交通運輸部南海救助局的海洋救助船已經到達現場，但由於事發地點在颱風暹芭風眼附近，天氣非常惡劣，風速達144公里、能見度只有500米、湧浪達10米，令搜救行動變得非常困難。飛行服務隊派出一架定翼機及兩架直升機正在前往現場進行搜救，初步救起3名船員，遠程搜救行動仍在進行中。