深水埗男童麥當勞偷斟10元軟雪糕　過程被拍網上熱傳　翌日自首

深水埗上演盜竊現形記，一名13歲男童昨日（2日）晚上10時，潛入窩仔街一麥當勞快餐店無人看守的雪糕機，自斟一大杯約值10元的軟雪糕，沒付款便離開。全過程未被店員發現，但被他人拍成短片放上網，並被人熱傳。該短片被該店職員見到，報警求助。深水埗警區刑事調查隊列作盜竊案調查。男童於今日（3日）與監護人陪同下到警署自首，其後已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。



+ 5

網上流傳事發時片段顯示，片中一名穿黑色T恤及短褲、身材肥胖的男童，拉開門欄潛入麥當勞快餐店門外的甜品站。拍片者一直跟隨，在旁表示「免費整雪糕」，又叫喊：「新地筒啊！」當時甜品站並無職員當值，男童自行取出一個膠杯，使用雪糕機自斟了一杯軟雪糕，之後沒有付款便跑出店外離開，全程僅花約20秒。

消息稱，被捕人為13歲，中一男學生。報案人為該快餐店的經理，他在Facebook見到上述影片，認出事發現場為自己的餐廳遂報警。今日（3日）男童由其監護人陪同下到深水埗警署自首，並承認一時貪心偷雪糕食。

香港麥當勞發言人回覆《香港01》查詢時表示：「事件已交由警方處理，現階段不便作出評論。」