警揭15宗冒學校職員代訂「佛跳牆」騙案　損失至少131萬元

本年5月至7月，警方接獲至少15宗有關假冒學校職員代訂昂貴食品的騙案，而當中單一案件最高的損失金額高達港幣35萬元。在過去一週，已發生了7宗類似的騙案，而單在本年5月16至6月20日期間的7宗類似騙案中，騙款就合共高達131萬元。



騙徒會先主動聯絡食店，先是訛稱自己是某學校或某公司職員，需要訂購大量團餐，以降低食店的警戒心。接着就要求食店向指定供應商代為訂購「佛跳牆」，並使用空頭或無效支票，經由銀行入票機存入食店戶口，藉此營造已轉帳的假象。而受害人亦不虞有詐，向指定的假食材供應商聯絡，並存款到其特定戶口訂購食材。直至食店得知騙徒所開出的支票「彈票」或是轉帳無效後，才方知受騙。最終，騙徒亦失去聯絡，受害人亦得不到任何訂單款項或食材。

本年5月至7月，警方接獲至少15宗有關假冒學校職員代訂昂貴食品的騙案。（警方圖片）

警方呼籲，不要為了承接大額生意而被利潤蒙蔽雙眼，更不要輕易墊付貨款，而凡以支票方式存款，市民亦應留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」和「戶口賬面結餘」等視為成功轉賬。另外，如收到自稱學校職員或老師的來電，可從教育局網頁搜尋該學校聯絡電話直接查詢。如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。