港鐵宋皇臺站車廂色狼出沒　34歲男偷拍54歲女子裙底被捕

撰文：凌逸德
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港鐵發生風化案，今日（6日）早上9時許，警方接報一名54歲女子在港鐵宋皇臺站一列車車廂內，疑被人偷拍裙底。人員接報到場經初步調查，以涉嫌非法拍攝或觀察私密部位拘捕34歲姓陳男子，帶署扣留調查。

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