海關長洲截「小型超市」走私船　檢150萬元食材及活珊瑚拘3人

香港海關有組織罪案調查科、情報科及港口及海域科，昨（5日）晚進行聯合反走私行動，在長洲一帶水域偵破一宗涉嫌利用貨船走私的案件，檢獲約9噸高價食材及活珊瑚，該批食材種類繁多，市值約150萬元，走私貨船儼如「小型超級巿場」，船上3名本地男子被捕扣查。



海關根據情報分析及深入調查，懷疑有不法份子在本港南面水域，利用貨船進行走私活動，港口及海域科海域突撃及策略規劃組督察蔡賢銘表示，調查人員先發現一艘可疑貨船航行，並透過雷達監控系統進行偵測，以航速、航向及水流為指標，預計目標貨船的可能逃走路線，其後分析到船隻從南面水界方向行駛，便立即派出2艘高速截擊艇上前截查，利用速度優勢，探員於2分鐘內到達目的水域，即距離本港水界1海里位置，發現目標貨船當時並沒有開啟航行燈。

有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩續指，貨船被截停後，探員登船搜獲一批未列倉單的食材， 經初步點算後，發現食材種類繁多，當中包括和牛、蔬果、海膽、海鮮刺身，以及懷疑受管制的活珊瑚，共重9噸，總市值約150萬元。康又補充，食材被搜獲時，未有存放在適當的溫度中，船上亦沒有冷凍設備、冷氣或相關儲存物品，若市民食用後，有機會對健康造成影響。

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同時，船上3名年齡介乎34至69歳的本地男子亦同被捕，他們分別報稱為船長、輪機操作員及負責人。海關表示會追查貨品來源及船隻擁有人是否涉案查，不排除有更多人被捕。

海關表示，今次案件的走私形式有別以往，不法份子過往通常將同一類物品一次過大批運送，並會經中轉站或中途儲存中心運到目的地。惟今次每款走私物品種類多、數量少，他更形容不法份子將「小型超級市場」放在貨船一樣，直接將貨物送到接貨人手中，他相信集團圖改變以「螞蟻搬家」的策略運貨，是與近日海關的一連串的反海路走私執法行動有關。

有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩（左）及港口及海域科海域突撃及策略規劃組督察蔡賢銘（右）向傳媒簡報案情。（林振華攝）

海關強調，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。而根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人士如非按照規定進口、再出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款港幣1,000萬元及監禁10年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。