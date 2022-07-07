海關拘尖沙咀旅遊推廣公司6人　涉不良手法脅迫顧客購天價會籍

隨着多個國家及地區陸續放寬入境及旅遊限制，市民對旅遊產品及服務的需求有所回升。惟海關發現位於尖沙咀一間旅遊度假推廣公司，銷售人員涉嫌以不良營商手法銷售會籍，包括銷售會籍計劃時，先訛稱可免費獲會籍，令顧客簽約後始知要繳付高昂會費。人員於今日（6日）採取行動，拘捕涉事公司6人。



海關版權及商標調查科不良營商手法調查課指揮官楊郁文今日（6日）晚上在記者會交代案件，指海關早前接獲多名市民舉報，指一間位於尖沙咀的旅遊度假推廣公司的銷售人員，在推銷一些旅遊會籍期間，涉嫌故意遺漏及隱藏重要資料，未有向顧客表明在繳付會籍費用後，仍需繳交額外費用，才可以使用相關服務。更有受害人指出，該公司職員在銷售過程中，向受害人訛稱可免費獲得會籍，成為會員。

惟當受害人簽署文件後，銷售人員隨即改口，向受害人表示，必須另外購買一個指定金額（一般數萬至10萬元）的旅遊會籍，才可成為會員，享受相關旅遊服務。最後受害人抵受不了銷售人員多番游說，無奈支付巨額費用以購買職員推介的旅遊會籍。

海關經調查後於今日（6日）採取行動，拘捕涉案公司的6名職員（21至63歲），並在公司會址檢獲一批懷疑與案有關的文件及手機，將繼續就案件進行調查。

海關發現涉案公司，會以曲折手法銷售會籍，例如以一些電話訪問模式接觸顧客，當取得顧客姓名及聯絡電話等資料後，職員之後會再致電這些顧客，邀請他們親自上門到公司聽一些旅遊講座，並以領取免費禮品作招徠。當顧客到達相關銷售地點後，職員則會向他們推銷旅遊會籍計劃，一般會費介乎約8萬至10萬元不等，而整個銷售過程往往長達數小時，其間會由多名職員輪流游說顧客。

當顧客表示想離開，職員會以不同方法勸阻，當中部分個案，有職員扣起顧客私人物品，令顧客無法離開，後顧客因想脫身，無奈簽約。而職員在銷售會籍計劃時，並沒有清楚向顧客講解合約中的條款細則，其中包括即使顧客已繳付全額的會籍費用，還要承擔其他額外費用，否則不能享用相關服務。職員亦會巧立名目，令顧客購買更高價錢的旅遊會籍。

海關稱，明白隨着多個地區陸續放寬入境及旅遊限制，市民對旅遊會籍等產品及服務的需求會回升，但選購這些旅遊會籍時，應衡量自己需要和負擔能力，切勿隨便簽約，簽約前亦須清楚閱讀相關的合約條款。