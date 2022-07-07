土瓜灣十三街交通督導員百米飛人式抄牌　網民笑稱「以為追賊」

土瓜灣「十三街」出現交通督導員抄牌時，如百米飛人般狂奔，嚇得附近車主紛紛跳上車高速開走，儼如「警匪追逐」的驚險場面。網上流傳2段短片，有司機站在土瓜灣一架疑違例泊車的私家車旁，發現俗稱「咖啡仔」的交通督導員前來準備抄牌，司機立時跑向座駕，交通督導員尾隨窮追不捨。該司機及時登上座駕高速駛走，避過一劫，但另有車主「走唔切」，被「㩒住炒」。事件惹起網上熱議。

據了解，土瓜灣「十三街」近日出現多宗因交通違泊事件引起的紛爭，包括有女街坊投訴違泊，遭司機大聲粗口辱罵；亦有指有南亞漢不滿被抄牌群起「問候」交通督導員。警方及食環署部門於周二開始，在區內加強對違泊及阻街等執法，



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平治司機粗口轟女街坊 南亞漢辱罵交通督導員

網上流傳一段長13秒的閉路電視短片顯示，周一（3日）土瓜灣鹿鳴街一名身穿藍衣男子疑看到交通督導員在準備抄牌執勤，即急步跑回座駕後跳上車，期間不忘擰頭觀察，關上車門便立即高速駛走。從另一車cam角度，該車主登車後，車後至少有2名交通督導員追至，前方的交通督導員見車主上車仍奮力狂跑，遠看有如百米飛人衝線。網民指他猶如「追賊」。可惜該督導員仍追趕不及，隨即向後方另一私家車進行拍攝，要求司機不要駛離，似是要向對方發告票。事件引起網民熱議，

另有短片顯示，在「十三街」有一輛違泊平治私家車，司機疑不滿女街坊投訴私家車阻路，平治司機不斷高聲用粗口辱罵對方近3分鐘。片中多次大喊「Ｘ你老Ｘ」，稱「我日日係到架」。網民直指平治司機行為「累街坊」，引發警方聯合其他政府部門在「十三街」聯合大執法。

據了解，警方近日嚴打九龍城區的違例泊車問題，而且擴大行動範圍，包括馬頭角道、九龍城道、木廠街及土瓜灣道。《香港01》記者今（7日）下午到現場視察，發現違泊車輛明顯較以住少。街坊黃先生表示，留意到近日警方在區內加強打擊違例泊車，昨天（6日）亦見逾百名警員到附近街道執法，表示「成行都抄哂」，指有部份原本不抄牌的區域也在昨日被票控。

近日有逾百名警員到附近街道執法。（網上圖片）

對於警方嚴打違泊原因，黃先生估計跟南亞裔人士與交通督導員的爭執有關。他透露早前有南亞裔人士不滿違泊的電單車被交通督導員抄牌，遂辱罵對方，黃先生直言「咁梗係唔得啦」。但另一方面，黃先生認為警方不應趕盡殺絕，坦言「你（交通督導員）做野（執法）係應該嘅」，但不應「搞到大家搵唔到食」。「宜家香港呢啲時勢，『搵食位』就畀個機會人啦」他認為對於經營車房者應酌情處理，若全部泊在車房門口的車都抄牌，將對車房生意造成很大影響。

周二跨部門「曉月行動」一日發83張告票

消息稱，警方周二（4日）曾進行大型跨部門聯合執法行動，行動適逢粗口辱罵督導員翌日。當日行動代號為「曉月行動」，警方九龍城警區、交通部、民政事務處、食環署、運輸署、路政署等多個政府部門人員聯合行動。行動針對土瓜灣多條街的違例泊車、雜物阻街、棄置車輛及店舖延伸（貨品擺出店外）等社區問題。當日共發出83張（交通）定額告票、清理1.2噸垃圾、另向10棄置車輛發出移除通知書等。