慈雲山聖文德小學火警　疑雜物房抽氣扇短路　逾百師生疏散

慈雲山聖文德天主教小學今日（7日）下午2時許發生火警，位於3樓的一間雜物房突然冒煙起火。消防接報到場開喉灌救，最後將火救熄，經查後疑房間內抽氣扇電線短路引致火災。事件中約130名師生自行疏散，無人受傷。



學校火警，消防員開喉救火。

現場是位於寧華街的慈雲山聖文德天主教小學。事發於今午約2時40分，街坊發現學校3樓位置一房間起火，於是通知校方。慈雲山聖文德天主教小學校長林偉才向《香港01》表示，當時校方職員收到街坊通知，立即上樓查看，發現涉事房間冒出燶煙並起火，於是按動火警鐘報警。

林校長續稱，由於學校並沒午膳安排，但學校下午有課外活動，當時約有100名學生留在校內準備參與稍後的課外活動，校方隨即按照火警演習程序，疏散學生到學校露天籃球場的安全位置。他指涉事起火的房間為一間約200呎雜物房，用作擺放學生的書籍、學生的禮物及雜物等，當中並無危險品，亦沒有實驗用品等易燃物品。

消防員接報後趕到開喉射水救火，最後於3時04分將火救熄，經調查後懷疑抽氣扇電線短路肇禍。火警中無人受傷，惟林校長慨嘆早前為學生準備並擺放在涉事房間的禮物，在火警中付諸一炬，感到相當可惜。事後校方亦已通知各家長，到學校接學生放學回家。