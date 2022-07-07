半山奪命工傷｜56歲風炮工人開工僅數日喪命　遺妻子及2子女

港島半山羅便臣道翡翠園今日（7日）發生致命工業意外，一名56歲姓洪男工人在地盤進行清拆工程期間，失足墮進每層用作傾倒泥頭、直通地面的洞口，從10樓墮下地面重傷喪命。消息指涉事地盤洞口並沒有用圍欄圍住，死者疑經過洞口時絆倒墮下。

據了解，洪任職散工，於上址地盤工作僅數日，未料遇意外，遺下妻子及兩子女。負責地盤的公司恒地表示，今午已派管理層向家屬慰問，並發放港幣100萬元恩恤金助家屬應急。



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恒地發放100萬元恩恤金助家屬應急

據了解，死者於地盤任職散工，生前主要從事「打風炮」工程，入行大約6年，於上址地盤工作僅數日。洪生前與妻子在港生活，妻子專注家務沒有工作，兩人育有兩名年約30多歲的子女，現身處內地。一眾親屬正協助處理死者後事，暫時仍未清楚意外成因。

數名恒地代表下午到死者寓所與親屬商討善後安排。（林朗天攝）

數名恒地代表下午到死者寓所與親屬商討善後安排及表達慰問，約10多分鐘後離開。恒地發言人表示對事件感到非常難過，公司管理層下午已到死者家中，向家屬表達慰問，並即時向他們發放港幣100萬元恩恤金。

消息人士透露，地盤事發時正進行清拆工程，據知天台至地面每層均鑿開一個約1米乘1米的洞口，以便工人將泥頭直接傾倒落地面，案發時該洞口並沒有用圍欄圍住，死者與一名工友在10樓天台拆卸牆身及清理泥頭，疑經過洞口時意外絆倒，由10樓的洞口直墮地面重創。

工權會：孔洞四周應架設護欄

工業傷亡權益會指，從孔洞中墮下致命事故不時發生，譴責工程相關人士並沒有汲取教訓，做好風險評估及相應預防措施，又指進行清拆工程時應善加利用相應的合適工具和管道，以運送拆除下來的泥頭及建築廢料。若要在鄰近樓面孔洞或空隙的危險處從事任何工作，應先在孔洞四周架設護欄，並在不需使用孔洞時加上覆蓋物，慎防工人或任何物件誤墮洞中。