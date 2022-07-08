高院職員收白色粉末包裹　O記拘36歲女公務員　疑犯與收件人相識

本周二（5日）高等法院一名職員收到內藏白色粉末的可疑包裹，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）經追查後，今晚（8日）拘捕一名涉案的36歲女子。警方交代案情時指，被捕女子為公務員，相信她與收件人相識，現正調查其犯案動機，但暫時沒證據顯示有關包裹牽涉特定案件或與恐怖活動有關。



周六（9日）凌晨零時許，有組織罪案及三合會調查科（O記）伍仲偉警司向傳媒交代牽情。伍指，有鑑於案件的嚴重性，O記經深入調查後，於7月8日晚上約7時，在金鐘拘捕一名36歲中國籍女子，她正被扣查。被捕女子為一名公務員，警方於工作地點將其拘捕，涉案包裹寄給高院一名女文職人員，相信疑犯與收件人認識。

伍仲偉指，相信涉案包裹內的粉末沒有有害物質，已交由政府化驗所作進一步化驗，暫時沒證據顯示包裹牽涉特定案件，又或者與恐怖活動有關，但疑犯的犯案動機仍在調查中。他強調，警方非常重視同類案件，任何人以暴力或威嚇手段企圖攻擊司法機構或人員，絕不容忍和姑息。

警方表示，被捕女子姓鍾（36歲），她涉嫌「刑事恐嚇」，現正被扣留調查。行動中，人員檢獲一部電腦、一部打印機及一部手提電話。

事發於周二（5日）傍晚6時許，高等法院職員收到一封可疑包裹，內有一個裝有白色粉末的罐。警方爆炸品處理課人員到場調查，相信有關粉末沒有危險成份，檢走作進一步檢驗。據悉，收信人為一名聆案官書記，而有關白色粉末懷疑屬蛋白粉。

律政司司長林定國資深大律師曾就事件發聲明，表示非常關注事件，他指香港作為法治社會，絕不姑息任何恐嚇或暴力的非法及藐視法庭行為。任何人作出此等行徑，特區政府必定會嚴肅跟進，將不法之徒繩之於法，維護法庭的尊嚴、保障司法工作妥善執行以及社會安寧。