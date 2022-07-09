旺角非法賭檔自設「逃生梯」直達後巷　重案組「黃雀在後」擒54人

警方於旺角搗破極具規模的黑幫百家樂賭檔，不但籌碼印有檔口大名，且自設3道門嚴密保安，更在單位天井搭建「逃生梯」直達後巷，隨時「走佬」逃避追捕。西九龍總區重案組昨晚（8日）須樓上樓下包抄，一邊破門入屋，一邊在後巷請君入甕，成功施展一招「黃雀在後」，將賭檔的「逃生門」關上，一舉擒拿54人。警方形容涉案賭檔的規模屬近年少見，「可以話得係幾囂張！」



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現場為彌敦道731至733號三樓一單位。昨晚約11時半，西九龍總區重案組展開情報主導行動，在上址搗破非法百家樂賭檔，檢獲5張百家樂賭枱、14部電視機、一批懷疑賭具、1個招牌、約43萬元現金賭款及面值逾133萬元籌碼。

行動中，警方共拘捕26男28女（21至76歲），其中姓鄧（38歲）男子涉嫌「經營賭博場所」被捕、3名（23至27歲）男子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕；22男28女賭客則涉「在賭博場所內賭博」被捕，所有人正被扣查。全部人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被票控。

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消息稱，涉案賭檔由黑社會操控，經營僅約兩星期，全天候24小時運作，並提供飲食「醫肚」。場內籌碼均印有該賭檔名稱，且保衛森嚴，設置3道門，必須熟人介紹才能進入。單位的天井位置，搭建有平台及階梯直達後巷，供場內人士隨時逃走。據了解，警員採取行動時須爆門入內，期間屋內最少4人從「逃生梯」逃走，幸警員早在後巷守候，成功將涉案人士截獲。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱，無論在保安及逃走設施方面，涉案賭檔均屬近年少見、具規模的賭博場所，「可以話得係幾囂張！」