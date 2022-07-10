車Cam直擊│上水圍黑夜刀客扑車追襲　男乘客報警驚呼：有人要殺人

「上水圍公廁，有人要殺人？」一名男子驚慌地報警求救，同車司機也非常惶恐，不知所措問報案中心人士：「我係司機，我應該點做？」兩人經歷甚麼恐怖遭遇，為何如此驚慌？一段車cam片將謎底揭開，片段中持刀男黑夜來襲，瘋狂地扑車、攔車及憤怒咆哮，嚇得男乘客不斷驚叫：「開車、報警、開車 ……」。



該短片於今（10日）晨10時左右開始流出，片長2分46秒，上載者寫上：「(必睇) 上水圍的士乘客被另一男子窮追 對方更跳上車頂打爆玻璃 司機開車逃跑」。片段開頭，一輛的士應召停泊在上水圍公廁對開，未幾一名穿白T恤的姓關男子急步而至，登上的士，司機問：「走啦，係咪？」，關則稱：「等我三分鐘」。

姓關男子走上的士準備離去。（來源:車cam特警）

誰料，一名啡衫男子突從昏暗燈光下奔出，關馬上感到來者不善，要求司機：「鎖門，lock門」，啡衫男指着車頭大喝，繼而爬上車頭，關撕破喉嚨大叫：「lock門，開車」，但砰一聲，傳來扑爛車窗玻璃的聲音，的士司機驚呼：「嘩、嘩、嘩」，關繼續大叫：「開車、報警、開車」，司機一邊開車、一邊問：「你打…… 有冇電話？」，關答：「我打緊」。

的士即將駛離上水圍之際，啡衫男突然殺到，持刀指嚇兩人，怒目吼叫：「落車」，此時關已致電警方：「上水圍，有人要殺人，上水圍公廁，有人要殺人，扑爛晒啲車」，的士成功擺脫啡衫男時，關即對報案中心人士說：「我依家走甩咗」，他聲稱會到警署報警，的士司機驚魂未定，語帶驚慌地問報案中心人士：「我係司機，我應該點做？」，之後片段播完，沒有交代前因後果及案發詳情。

警方表示，事發於上周四（7日）晚上11時許，男乘客報警聲稱遭人追出來襲擊，施襲者手持鐵鎚扑爛的士後座玻璃，男乘客手部受傷，之後駛向上水警署報案，男乘客拒絕入院治理。