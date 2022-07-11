郭富城外父港島大坑道住宅險被爆竊　同層另一單位失500元現金

港島大坑道發生爆竊案，郭富城外父住所險遇竊，今（11日）晨5時許，著名豪宅大廈「嘉園」一個低層單位，大門虛掩、窗戶打開。據悉，該單位鄰居外傭及時撞破，賊人落荒而逃，外傭通知保安員報案。警員到場調查，證實案件只牽涉一樓一單位，被偷去500元現金，而郭富城租給外父外母居住的同層單位，並無損失。消息稱，由於郭富城「嘉園」頂層豪宅正在裝修，一家人暫住外父單位，事發時郭正在單位內睡覺。



現場在大坑道345號「嘉園」，不少「星級」住客，除郭富城之外，還有藝人周秀娜及余德丞。據悉，郭富城擁有「嘉園」7樓全層連天台大單位，而一樓一個單位由郭富城租下，給外父外母居住，方便照顧，由於頂層單位現正裝修，郭富城一家人搬落一樓外父單位暫住。

警方調查相信，賊人爬水渠進入大廈，爬窗潛入單位爆竊，其間被同層另一單位外傭發現，賊人循水渠逃走，經點算後，遇竊單位損失500元現金，郭富城外父與另一單位則無損失，亦無撬過痕跡，相信只有一個單位遇竊。賊人身穿黑色短袖上衣、黑色長褲及黑色帽，警方正追緝其下落，案件由灣仔警區刑事調查隊第二隊跟進。

郭富城位於大坑道的寓所被爆竊。郭的外父協助警方調查。(翁鈺輝攝)

翻查資料，藝人郭富城與其妻女，原本住在「嘉園」頂樓全層。該單位內設還有私人電影院和卡拉OK房。大廈設有籃球場及游泳池等，根據郭的妻子方媛在其微博上展示的圖片，可見他們一家經常使用球場和泳池等設施。由於該頂樓單位較早時裝修，故數年前郭再添購低層單位連平台暫住，而外父外母亦同住上址，亦即今次險遇竊的單位。警員事後邀郭的外父協助調查。