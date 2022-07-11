差餉改名冒業主　圖侵吞逾40個値2億元空置單位　會計師等4男落網

一個由執業會計師、地產經紀及有黑幫和勝和背景商人組成的詐騙集團，專門向一些空置單位埋手，利用虛假授權書及臨時買賣合約，冒認空置單位的業主授權人，將物業單位轉售給預先成立的本地公司，侵吞物業後再申請按揭貸款，其中2個共值千萬元的單位已成功轉名。警方追查後，發現騙徒已更改逾40多個物業資料，商業罪案調查科今日（11日）採取行動，以企圖詐騙拘捕4人，及時阻截騙徒「2億元大茶飯」。

據了解，被捕4人包括41歲姓陳執業會計師、45歲姓姚地產經紀、有黑社會和勝和荃灣派背景的35歲姓葉商人，以及47歲姓黃無業漢，4人被通宵扣查。



商業罪案調查科警司孔慶勳表示，警方今年４月接獲一名報案人報案，指其名下一個空置的商業物業，被人更改了差餉繳納人的資料。商業罪案調查科跟進調查後，發現有犯罪集團透過使用虛假的授權書及虛假的臨時買賣合約，分別冒充空置單位的業主授權人或買家，將有關物業單位轉售給兩間由騙徒預先成立的本地公司。

警方相信涉案的不法之徒企圖利用虛假的物業交易，騙取按揭貸款，並將物業的業權據為己有。警方進一步調查亦發現，涉案同一班騙徒曾在未經業主同意下，擅自更改40多個物業的差餉繳納人資料，並透過各種不法手段，包括換鎖、張貼告示甚至爆竊相關單位，企圖滋擾單位內的業主及租客，迫他們遷出單位。

改差餉單冒充業主 賣樓給開設的公司侵吞物業

孔慶勳續稱，警方相信有人企圖透過霸佔相關單位，並取得差餉繳款單據，冒充物業管理人，日後非法侵吞這些單位的業權。警方於今日採取行動，以「企圖詐騙」罪拘捕4名男子（年齡介乎35至47歲），部分人有黑社會背景。行動中警方搜查多個住宅及公司，檢獲多份虛假文件。案件仍有待調查，警方不排除會有更多人被捕。

犯罪集團早於今年1月已開始更改單位的差餉繳納人資料，案中牽涉40多個物業，而被更改業權的物業案件在4月發生，其中兩個位於旺角空置商業單位總值約1,000萬元，至於其餘物業的價值則仍有待核實。由於大部分涉案物業位於舊樓或唐樓，且單位空置，警方在尋找業主作調查上有一定困難。

消息指，是次騙徒雖成功將2個空置轉名，但由於未出售物業或申請到按揭貨款，未有實際得益下已被搗破。若以騙徒成功轉名的單位一個500萬元為計，40個物業保守估計值2億元，再加上按揭貨款，一個逾2億元「大茶飯」計劃，被警方及時阻截拉人。

警方呼籲市民，若持有空置物業單位，應定期檢查單位狀況，以免被不法之徒有機可乘。若發現單位的差餉繳款人或水、電、煤通知單在未經授權的情況下，不尋常被更改，應清楚了解請況，有需要應向警方報案。同時，業主可訂購土地註冊處的「物業把關易」服務，每當物業若有文書交付到土地註冊處，處方會透過電郵通知業主，以便業主可盡快核實及追查物業的最新變動。