食店老闆接假訂單　代訂「佛跳牆」被騙29萬元

一名食店男負責人早前接獲訂單指需要大量食物，其後要求食店代為向指定供應商訂購「佛跳牆」食用包。騙徒提供虛假入數紀錄之後，食店隨即代為訂購「佛跳牆」，並支付29萬元到該指定供應商提供的銀行賬戶。惟受害人最後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙於是報案。



警方昨日（11日）接獲一名63歲食店男負責人報案，指早前收到來電，有人聲稱需要訂購大量食物，其後再要求食店向指定供應商代為訂購「佛跳牆」食用包。騙徒亦同時提供虛構的入賬記錄。食店其後致電該指定供應商訂購食物，並將約29萬元匯到該供應商提供的銀行賬戶。該名男負責人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙於是報案。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警方呼籲食店承接大額訂單時切勿輕易墊付貨款。收取來電顧客的存款時，應留意「可用餘額」有否增加，而切勿單憑「入數紙」及「戶口賬面結餘」等視為成功轉賬。

另外，如收到來自團體或私人機構的電話訂單時，可搜尋該團體或私人機構的聯絡方法並直接聯絡有關機構查詢。如果有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。