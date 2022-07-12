廉署拘前中大學生會會長區倬僖　涉去年立會選舉轉載投白票帖文

前中大學生會會長區倬僖今日（12日）被廉政公署拘捕，他被指涉嫌在去年立法會換屆選舉期間，於其個人facebook專頁，轉載前立法會議員許智峯呼籲市民投白票的帖文，違反選舉舞弊條例。



今早廉署採取拘捕行動，並到區倬僖位於元朗的寓所搜查。據悉，區被指轉載煽惑他人在去年立法會選舉中投白票及不投票的帖文，原帖由前立法會議員許智峯發出。許智峯於去年10月29日在facebook發帖提出「如水計劃」，呼籲網民在選舉中投白票，以表達對政府不滿，並着網民分享有關帖文。其後區倬僖於去年11月9日曾轉載有關帖文，並在帖文上方留言稱：「拉X我囉X你老母」。

區倬僖於去年11月9日曾轉載涉案帖文，並留言稱：「拉X我囉X你老母」。(區倬僖個人fb專頁截圖)

廉政公署發言人回應傳媒查詢，證實今日拘捕一名人士，涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間，於其個人社交媒體專頁轉載煽惑他人在該選舉中投白票及不投票的貼文，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條。被捕人已獲保釋候查。發言人稱，廉署負責執行《選舉（舞弊及非法行為）條例》，會依法按既定程序跟進一切涉嫌違反該條例的行為，以確保選舉公平公正。由於調查仍在進行，廉署不宜作進一步評論。

翻查去年12月的立法會換屆選舉結果，直選投票率創回歸以來新低，只有30.2%，投票人數僅多於135萬。全港地方選區白票總數為14,561張，佔整體選票1.07%。對比2016年的換屆選舉，當時的白票有20,189張，當年投票率達58.28%，白票佔比0.916%。

區倬僖過去曾被控於2019年反修例運動期間，在九龍遊行中干犯非法集結、管有物品意圖損壞財產及蒙面物品罪，結果被判監6個月。另外，去年有身穿黑衣人士在中文大學入口，呼籲進入校園的學生不必展示學生證，並疑向保安潑灑粉末，區倬僖等4人被警方拘捕，涉嫌非法集結罪。