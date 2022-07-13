墮假冒學校訂團餐騙案　油麻地餐廳失29萬　東主兒子親述經過

再有餐廳誤墮騙案，騙徒假冒學校職員聯絡油麻地一間餐廳東主餐廳，要求訂購大量團餐，後來轉為要求餐廳向指定食品供應商，代訂昂貴食品包「佛跳牆」，當餐廳付下大額金錢後，騙徒就會失聯。《香港01》訪問該餐廳東主，講述被騙經過，希望業界引以為戒。



最近受騙的店舖為油麻地一間粉麵店，店舖東主兒子田先生透露，事發6月29日，一名男子操不純正廣東話，用匿名電話致電店舖，訛稱自己為學校職員，希望預訂一連3日（7月1日至3日）用餐，出價5千元一日，每日訂50份餐。田先生向對方展示餐單，惟對方並沒指定訂餐內容，只是著店方寄往一間中學。

田先生續將訂餐事宜轉交父親跟進。經一輪交涉後，騙徒取消原來訂單，改為要求店方代為向一間指定食材供應商訂購「佛跳牆」食用包，聲稱食材是購買給教育局，因此不需要店方處理食材，製作食物，改為要求店方幫忙訂購食材，並稱可以賺取約1千多元差價。

田先生翌日（30日）遂按父親指示，分3次滙錢到兩間食材供應商戶口，實為騙徒提供的私人銀行戶口，滙款分別由6萬元至10多萬元不等，總計約29萬元。期間，騙徒多次向父親提供虛構的入賬記錄以及訂購收據，指已將款項轉賬予店方。其父不虞有詐，再次滙款。

事隔兩天（7月1日），店方翻查銀行存款，發現騙徒並未如實將錢滙入，而且亦與「顧客」和食材供應商失聯，對方電話亦沒法再接通，田氏父子方知受騙，報警處理。

警方接獲多宗同類騙案（反詐騙協調中心網上截圖)

同類型騙案2個月16宗以上 騙款逾160萬

警方指，本年5月至7月，警方接獲至少16宗以上有關假冒學校職員代訂昂貴食品的騙案，而當中單一案件最高的損失金額高達港幣30多萬。警方又提醒，騙徒為了減低食店疑心，經銀行入票機將空頭或無效支票存入食店賬戶，進行假轉賬。食店只留意到「戶口賬面結餘」顯示增加金額，沒有察覺反映實際存款的「可用結餘」並無改變。又呼籲切勿輕易墊付貨款，如收到自稱學校職員或老師的來電，可到教育局網頁搜尋該學校的聯絡電話，直接查詢。