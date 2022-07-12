逸東邨雙屍案│疑疫下失業欠債　母子睡房燒炭亡　父親登門揭發

東涌逸東邨一對母子於今日（12日）下午被發現在平逸樓單位內燒炭身亡，救援人員接報到場揭發兩人倒斃睡房內，警方指單位內沒有打鬥及搜掠的痕跡，並檢獲炭盆及遺書，不排除兩名死者因疫情下失業及欠債輕生。



遺體由仵工舁送殮房。(陳浩然攝)

大嶼山警區助理指揮官（刑事）莊筠慧交代案情指，兩名死者分別是55歲姓余婦人，及其30歲姓石兒子。根據警方調查，該對母子已在涉事的平逸樓單位居住約有20年，沒有精神病紀錄。惟他們在疫情下雙雙失業並欠債，石男過去曾當運輸散工，母親則曾任職超市收銀員，失業約兩年，至於欠債數目及詳細情況仍有待調查。

事發今日下午約1時，警方接獲女事主的丈夫報案，稱其妻子和兒子在逸東邨的住所內燒炭自殺。警方、消防及救護人員接報到場，發現兩人已經死亡。現場沒有打鬥及搜掠的痕跡，警方檢獲一個炭盆、一包炭及一個鉗子；亦檢獲遺書，以及與遺書相關的月曆，經調查後不排除兩人因疫情失業及欠債而輕生。案件暫列自殺處理，警方將繼續調查案件。

莊筠慧稱，案發時兩名死者倒斃睡房內，法醫初步相信兩人死亡時間是今日早上，女死者的丈夫過去亦曾住在涉案單位，但他已遷出單位約一年時間，日常偶然會上門探望兩人。

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