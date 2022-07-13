入境處搗破歷來最大假結婚集團　逾150宗案涉款千萬元　2主腦判監

一個活躍於2014年至2018年間的假結婚集團，過去曾安排超過150宗假結婚個案，令非本港居民與香港居民假結婚，騙取香港居留身份，涉款總額達1,000萬元。香港入境事務處今日（13日）披露，已成功搗破該個歷來最大的假結婚集團，集團45歲男首腦及52歲女骨幹成員串謀詐騙等罪成，今日（13日）各被判囚33個月。



假結婚集團犯案流程。(梁偉權攝)

126港人參與 不乏年輕專業人士

案件早於2017年由入境處偵破，行動至今共拘捕164人，包括85男79女，其中126人是本港居民，38人是內地人。被捕人士中，六成是19至35歲人士，當中不乏專業人士，包括護士等，亦有大學生。入境處稱，集團透過登報、即時通訊軟件和交友程式，聲稱能賺取巨額報酬，招攬想「搵快錢」的港人，特別是年輕人參與假結婚勾當。

訛稱可獲10萬元 事成只得數千元

調查顯示，涉案集團以3萬元至20萬元的報酬，誘使香港居民與非本港人士假結婚，以騙取香港居留身份；另外集團會向內地居民收取8萬至10萬元作服務費。惟集團全程控制整個假結婚流程，若有參與者想中途退出，集團因掌握其個人資料，用威嚇方式迫令他們就範。而港人參與者最終只會獲得數百至數千元的報酬。

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涉案集團於2014至2018年間，已安排超過150宗假結婚個案，是歷來最多，涉案金額達1,000萬元。案中入境處檢獲大批證物，包括多張婚前合作協議書、內地結婚證書、帳冊及手機等。至於除了兩名男主腦及女骨幹成員，已有32名涉案人士被判監9至26個月不等，尚有人士等候判刑。