2019年反修例期間於荃灣中槍　曾志健昨被重案組拘捕　周四上庭

於2019年10月1日反修例事件期間，被警察於荃灣街頭開槍擊中左胸的「健仔」曾志健，據報昨日（13日，星期三）被警方新界南重案組拘捕，並將於今日（14日）稍後提堂。健仔遭實彈擊中後，經治理已康復，並遭警方以「襲警」及「暴動」等罪名拘捕及起訴。至2020年12月，健仔未有出庭應訊，遭到法庭發出拘捕令。當時有傳健仔已離開香港。



然而，根據司法機構網頁顯示，曾志健的案件排期至今天（14日），於區域法院下午再訊，程序為「依令緝捕歸案」（Re-arrested on Warrant）。

警察公共關係科回覆《香港01》指，新界南總區重案組，昨日（7月13日）在西貢區拘捕一名21歲男子，他因「沒有按照法庭的指令歸押」而被拘捕，案件將於今日（7月14日）在區域法院提堂。

除了「健仔」之外，警方同日拘捕了另外3名男子，據了解，其中兩人分別涉及荃灣及將軍澳發生的「暴動」案件；惟餘下一人暫未知並涉及何案。警方回覆稱，新界南重案組昨在西貢區另拘捕3名男子，年齡介乎16至23歲，均因「沒有按照法庭的指令歸押」而被拘捕。被捕人士將於今日（14日）分別在區域法院及東區裁判法院提堂。