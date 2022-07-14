曾志健等4人被捕細節曝光　警方檢行李及台幣　探員今查天眼搜證

2019年反修例事件中，4名被通緝的男子包括中槍的中五生曾志健(健仔)、馮清華、王愷銘及黃姓少年，昨日（13日）凌晨在西貢大網仔路北潭涌巴士總站被警方拘捕。消息指，警方事前收到線報得悉4人計劃循水路前往台灣，立即趕往西貢阻截，最終在北潭涌巴士總站拘捕4人及檢獲一些隨身行李，並在各人身上找到逾萬元台幣。警方仍追查4人是如何到達上址，有否接應人士、車輛、船隻等，今日（14日）早上，記者發現多名便衣探員在北潭涌一帶調查，沿途尋找閉路電視錄影，相信與案有關。



今日（14日）多名便衣探員在北潭涌一帶調查，沿途尋找閉路電視錄影。（香港01記者攝）

消息透露，警方昨日收到線報，指有4名被通緝人士會在西貢黃石碼頭乘快艇前往台灣，警方立即趕至西貢阻止，並在大網仔路北潭涌巴士總站發現4名男子，於是作出拘捕。當時4人有掙扎但隨即被制服。警方發現4人均帶備輕裝行李，內藏一些隨身衣物及1至2萬元台幣。

由於線報指4人計劃循水路前往台灣，警方在北潭涌巴士總站亦未截獲接載4人到西貢的車輛。今日記者在北潭涌附近發現多名便衣探員尋找閉路電視錄影，相信是調查是否有其他人士或車輛等協助4人逃往台灣。

曾志健、王愷銘報稱曾到美國領事館尋求庇護被拒

曾志健於2020年12月缺席暴動案審訊，法官高勁修發出拘捕令。當日下午曾志健透過英國組織「Friends of Hong Kong」發聲明，聲稱正在流亡「自由地生活中」。他又透露，他與幾名示威者及前「學生動源」鍾翰林，於2020年10月27日曾打算一同進入美國駐港總領事館尋求政治庇護，惟鍾翰林迅速被警方國安處人員拘捕，其餘4人擾攘半晝才進入領館。

曾志健曾向傳媒透露，指美方一度稱會收留他們，但在眾人成功抵達領館後，美方卻以「無法幫忙」為由要求他們離開。曾志健形容心情「由天堂跌落地獄」，感到似被「出賣」。而今次被捕的王愷銘，亦曾接受《美國之音》訪問，透露自己是前往美國領事館尋求庇護被拒的其中一人。