提子提子 提防騙子　《提子動畫廊》宣傳防騙資訊

預防勝於治療！作為執法部門的警方，縱使擁有大量防騙資訊，但要深入民心卻很考功夫，警方的吉祥物「提子」走進電視台的兒童節目，透過小劇場及動畫，向小朋友推廣防騙訊息，希望能提醒家中的長者。



其中《提防騙子》主題曲別具創意，MTV拍攝得既活潑生鬼，歌詞也極易上口和有意義，「提子提子，提防騙子」，除了這句耳熟能詳的口號之外，一班青少年和小朋友rap住唱，把防騙訊息傳遍香港，唱走圖謀不軌的騙徒。



想緊貼防騙的最新資訊，可留意逢星期四下午五時，TVB Hands Up時段內播出的《提子動畫廊》。學精了，自然少中招。



歌詞：

Yeah Yeah Yeah

提防騙子

Yeah Yeah Yeah

由你開始

Yeah Yeah Yeah

提防騙子 由你我開始

(18222 18222)

(18222 18222)

便宜咪貪 冇野係真

遇事有蹺蹊要精靈啲

閒聊網交 提防靚仔

又扮你親戚說我是誰

(知唔知我係邊個呀)

網上有騙子 網下有騙子

我哋確要醒多啲啲 (知呀知呀)

記住有大騙子會害你

就算囉唆一點都講你知

Yeah Yeah Yeah

提防騙子

Yeah Yeah Yeah

由你開始

Yeah Yeah Yeah

提防騙子 由你我開始

(18222 18222)

(18222 18222)

錢財咪貪 閑人亂噏

遇事有蹺蹊要精靈啲

尋人中獎 送你現金

仲扮晒好叫你拎包裹

(+852嗰啲唔好聽呀)

網上有騙子 網下有騙子

我地確要知多啲啲 (係呀係呀)

各地有大騙子

我地要話畀長者親戚好友知

Yeah

Yeah Yeah Yeah

提防騙子

Yeah Yeah Yeah

由你開始

Yeah Yeah Yeah

提防騙子 由你我開始

提子提子提提你

提防騙子係要醒啲啲

即使譖氣都要提醒你

被人呃左冇人可憐你

網購隨時俾人呃

求職慎防畀奸人欺騙

遇有懷疑就快啲去打

防騙易熱線18222

提子提子提提你

人人有責任去防騙子

提醒長者親戚共朋友

遇事要鎮定咪傻痴痴

總之便宜嘅野多古惑

邊有咁大隻蛤乸通街跳

遇有懷疑就快啲去打

防騙易熱線18222

Yeah Yeah Yeah

提防騙子

Yeah Yeah Yeah

由你開始

Yeah Yeah Yeah

提防騙子 由你我開始

Yeah Yeah Yeah

提防騙子

Yeah Yeah Yeah

由你開始

Yeah Yeah Yeah

提防騙子 由你我開始

由你我開始