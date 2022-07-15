Uber外賣車手捱撞險死　歷半年復康路終能步行　盼做護士回饋社會

去年11月5日大角咀發生一宗車禍，Uber外賣員何繼枝（阿枝）駕駛電單車，被尾隨一輛的士撞倒，捲入車底造成全身多處骨折，一度危殆。留醫3個月，今年1月終於出院。事隔大半年，阿枝再次接受《香港01》電話訪問，親身向各位報來喜訊，康復進度良好，能夠單靠一枝拐杖，勉強站立走路。一場車禍並未令他對人生失去希望，他現時積極報考護士課程，希望能用自身經歷回饋其他人。



康復進度良好 現時能在拐杖輔助下步行

阿枝親口答謝所有曾幫忙過他的熱心市民和工權會，「我無諗過咁多唔識嘅人會伸出援手，好多香港人幫我，好令人感動同驚喜」。他曾全身多處重創骨折，已進行多次手術，骨折地方包括盆骨、胸骨、肩胛骨等。而他的肝臟破裂，現氣胸情況，令他呼吸困難，說話時亦氣若游絲，所幸骨折的肋骨未有插進內臟，否則將不堪設想。他現時仍需每星期到醫院進行物理治療，定時覆診，不過康復進度良好，身體骨裂地方已逐漸埋口，鑲嵌入體內的螺絲亦沒有移位，曾骨折的胸骨自行癒合中。阿枝說，當初最擔心一輩子都不能恢復走路，由最初不能站立，後來用兩枝拐杖撐着，也只是勉強走上兩步，現時單靠一枝拐杖，也能在家附近走上一段路。

昨日（14日），阿枝更由哥哥陪同下，親身到工權會會址，向曾幫助他的姑娘送上感謝卡。他更約定她們，日後到工權會做義工，幫忙一些簡單文書工作。而近月，他得知其他致命意外時，也從自己得到的善款中抽出部分，轉贈予其他個案的家屬。他認為自己「執返條命好好運」，所以希望同樣方式回饋社會。

死過翻生的經歷令阿枝改變人生規劃 有望今年報讀護士課程

意外發生前，阿枝原本打算投考海關，任職外賣車手只是過渡性工作。意外後，阿枝體力大不如前，不過他並沒有自暴自棄，反而藉這段時間繼續進修，他說「既然呢段時間做唔到嘢，費時嘥左啲時間」，未來阿枝打算當一名註冊護士或社工，目前已收到都會大學的面試通知。他說，若然錄取了便能在9月開學，是上天給他的禮物，若然失敗了，也不會氣餒，當儲面試經驗，明年再試。

被問到為何職業規劃上有這麼大的改變，阿枝表示，在醫院留醫期間，見証著不同院友，有的傷勢比他輕、有的比他更嚴重。他曾目睹，有院友經歷嚴重車禍後，自覺絕望，不想生存。阿枝「我希望用自身經歷，幫助返有需要嘅人，企喺佢哋面前鼓勵佢哋」，未來亦會循這一方向發展。

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工權會總幹事蕭倩文慨嘆，收到繼枝的感謝信十分感動，但同時亦擔心，因康復過程仍是漫漫長路，身體狀況少不免會影響到他日後生活。她又透露繼枝私底下，曾將部分捐款給予10個因工業意外喪生家人的家庭，大讚他相當有心。

至於未來，蕭表示仍會陪同繼枝在法律上追討一切合理賠償，惟現時案件仍在調查中，令相關進度陷入膠著。除此之外，她又期望，長遠可與繼枝一起推動大眾關注外賣車手的權益，但目前一切行動，亦需以繼枝的健康為前提再作決定。