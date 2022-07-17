西貢快艇男船長跳海救滑水女　遭螺旋槳撃中失蹤　撈起後證實死亡

西貢發生跳海救人慘劇。今日（17日）下午近6時，警方接獲報案，指一名快艇男船長在大網仔離岸約50米的一艘快艇上墮海。警方及消防接報後趕往了解，發現快艇上3名女乘客安全無恙，惟男船長失蹤，遂展開搜索；其間政府飛行服務隊亦派出直升機協助。約一小時後，救援人員終尋獲墮海男子，並將其撈起，惟證實他已經死亡。

據悉，死者是船公司職員，較早時駕駛快艇接載3名女子出海玩滑水（Wakeboard）。警方經調查後，相信其中1名女搭客玩滑水期間失足墮海，男船長跳落海救人時，疑遭引擎螺旋槳擊中，胸、腹重創身亡，稍後會驗屍確定死因。



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事發後，救援人員首先在西貢對面海水警基地集合，隨即展開海空搜救，水警輪、消防船及消防蛙人分別在海面及下水搜救，政府飛行服務隊則派出直升機在上空協助搜索。現場所見，快艇上3名女搭客無恙，被送往水警基地上岸，其間各人披上保暖氈。至晚上7時許，救援人員終在海中尋獲失蹤男子，但證實他當場死亡。人員其後將遺體送往水警基地，另有一名男子陪同上岸。

警方表示，男死者姓陳（31歲），為涉事快艇船長。事發時，該艘約7米長的快艇，駛至大網仔對開約50米處海面，期間1名正在玩滑水的女搭客失足墮海，陳男見狀，立即跳入海中拯救，卻懷疑遭快艇的引擎螺旋槳擊中，其胸、腹受創，由消防救起後，現場被證實死亡。警方現將案件列作「有人墮海」處理，稍後會安排驗屍確定死因；至於玩滑水墮海的女子，並無受傷。