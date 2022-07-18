心繫社會｜18歲投考警隊　凱旋的警察故事

現年23歲的凱旋於18歲DSE畢業後加入警隊，現駐守鐵路應變部隊。一直嚮往警務工作的凱旋，DSE畢業後投考警員。加入警隊後，凱旋一直尋求進步，現正於工餘時間，就讀香港都會大學學士課程，增值自己。加上警隊有內部晉升途徑，符合資格可以晉升至不同階級，所以凱旋決定先加入警隊，有穩定收入，並同時在職進修。



18歲DSE畢業後加入警隊

凱旋於2016年DSE畢業後，投考警員一職，並投考一次便成功加入警隊，於黃竹坑警察學院受訓27個星期。

凱旋完成27週學警訓練後正式服役。（警方提供）

凱旋從小已經覺得警察是一份很有型的職業，特別是穿著制服、戴上貝雷帽、手執槍械的時候，因而成為他從小的志願。長大後，他更嚮往加入警隊成為一名特警，加上警察這份工作有穩定收入，所以當他年滿18歲，符合投考資格後，便加入警隊。與此同時，凱旋好動及熱愛運動的性格，持續保持良好體格，並經過申請及遴選後，成功加入特別部門 「 鐵路應變部隊」。

加入警隊 仍然可以繼續進修

加入警隊後，凱旋得悉完成27週學警訓練後，獲取警務專業文憑後，等同達至資歷架構第四級別，資歷水平相當於副學士學位及高級文憑，警隊亦很支持警隊成員持續進修。

凱旋正就讀香港都會大學執法及保安管理社會科學學士課程，凱旋自身經驗認為於27週學院訓練內容上學到的知識及經驗，有部份與學士學位課程相關。凱旋獲取警務專業文憑後，再就讀學士課程，會獲部份學分豁免。他亦有呼籲身邊的同事一邊工作，一邊進修，認為是明智的選擇!

凱旋駐守鐵路應變部隊。（警方提供）

加上政府及警隊提供不同的在職進修津貼，如持續進修基金，最多可申請兩萬元正；警察福利基金持續進修補助金最多亦可申請兩萬元，大大減輕了進修上的經濟負擔。凱旋直言，警隊令他更容易達成擁有學士學位的目標。

加入警隊前後對警隊理解的分別

加入警隊前，凱旋經常受到電視或電影的影響，認為警察經常於槍林彈雨的環境下工作，常常需要衝鋒陷陣。甚至乎他認為警察只會在街上巡邏。

加入警隊後，凱旋深深體會到警察的多元化工種，涵蓋很多範疇，除軍裝巡邏小隊外，一般警區都有雜項調查小隊、特遣隊、特別職務隊等等。而且警察工作很多時候都是「小角色，大意義」，案件類型小至處理投訴噪音、物件阻塞道路、交通擠塞、市民糾紛，或大至搶劫、爆竊、交通意外、可疑物品發現等等都與警察工作息息相關。

凱旋的難忘警務工作

加入警隊至今約五年時間，凱旋每日都處理不同的警務工作。當中最難忘的事，令凱旋至今仍然歷歷在目，就是幫助一名母親尋回患有過度活躍症的兒子。

當時凱旋剛剛從警察學院完成受訓，正式於警區工作服務市民。正值農曆新年期間，凱旋與同事奉命處理一宗走失兒童案件，到達現場時發現報案人為一位母親，但她因為與兒子失散而十分徬徨。

處理過程中，凱旋逐步引導報案人說出事發經過以及她兒子的特徵，透過警察電台向其他前線同事呼籲並留意附近有否相似特徵的小童。經過一番尋找及努力，凱旋成功協助這名母親尋回兒子，令她們可以開心共渡佳節。

經過這件事，凱旋體會到團體合作的重要性外，更重要的是，他感受到這位母親的真誠感激，能夠幫到其他人，凱旋的心情也感到很激動。此事亦啟發到凱旋明白「小角色，大意義」，只要每天克盡己任，市民終會看到警察協助市民的初心。

「999隨時候命，我的使命」

今年警隊以「心繫社會」為招募主題，讓公眾了解警隊成員如何以「心繫社會」履行職責。警隊挑選了五位來自不同背景的警員，成為警隊的「警「募」大使」，並製作一系列以「心繫社會」為主題的招募短片和海報，以加強招募宣傳。身為「警「募」大使」其中一員的凱旋，出演了一條名為「999隨時候命，我的使命」的招募短片，講述自己身為警隊成員每日刻苦鍛鍊，提升自己的高度專注力及良好體能，為的就是一份幫助市民的使命感。凱旋希望藉著自己的短片，讓市民明白前線警務人員加入警隊的初心，如他的座右銘「999隨時候命，我的使命」，在市民需要他時，全力以赴，貢獻社會，保護市民生命財產。

警隊提供多元化的福利及設施

現時普遍年輕人都追求工作與生活平衡，凱旋認為警隊提供的福利及設施多元化，能滿足年輕人的需求。凱旋個人喜愛打籃球及水上活動，提及警隊設有33個體育屬會及23個藝術屬會，涵蓋不同範疇，讓警隊成員可於工餘時間發展不同興趣，更可以代表警隊參加國際性賽事。警察體育屬會及藝術屬會亦包含比較特別的運動及興趣，如警察欖球會、警察龍舟會、警察射擊會、警察攝影會、警察茶藝會、警察模型飛行會等等。

另外，成為警員後，符合資格便可以申請宿舍，一共有55個地點可供選擇，提供約13,000個單位。警隊亦有免費醫療及牙醫福利保障警隊成員及家人。

而且警員及其家人可以使用位於太子的警察體育遊樂會，以及大埔大尾督和西貢早禾坑康樂中心，與家人朋友相聚玩樂。凱旋很多時會前往太子警察體育遊樂會，使用不同設施，如游泳池、羽毛球場等等。各區警署亦設有健身室，各同事於工餘時間可以鍛鍊體能。

教育及職業博覽 首次推出VR虛擬實境射擊訓練體驗

警察招募組將於2022年7月21日至7月24日(星期四至日)，每日上午10時至下午7時 (7月24日至下午6時)，參加由香港貿易發展局，於灣仔香港會議展覽中心舉辦的教育及職業博覽並設有攤位，屆時會由警察招募組成員及不同警察部隊為市民講解警務工作及解答對警察招募的疑問，現場亦首次推出VR虛擬實境射擊訓練體驗，讓市民親身感受射擊訓練。