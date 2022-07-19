中五男生向平機會投訴　指學校禁男生留長髮涉性別歧視

東華三院黃笏南中學一名姓林的中五男生，今日（19日）在網上發佈一條片段，講述自己因留長頭髮，被校方指違反校規，因而被剝奪參與學校活動或面臨停學。他正式向平機會投訴，指學校髮禁（禁止男學生留長頭髮）違反性別歧視條例，而且校規已過時。其言論獲不少網民支持。

平機會回覆指，在處理查詢和投訴時必須遵守保密和需要知情的原則，因此不會透露是否收到某些查詢，投訴或相關詳情。而校方回覆其他傳媒查詢時，確認平機會介入個案。



根據林的片段所述，自從前立法會議員梁國雄就懲教署要求男囚犯需剪長髮的司法覆核案頒布陳詞後，相信有不少男學生，猜疑學校不允許男同學留長頭髮是否屬構成歧視，因此希望尋找一個答案。林又指有關投訴已被接納，將會與校方進行調停或調查，希望推動全港學校廢除「髮禁」校規。

林提出多個觀點，認為校方以學校聲譽為由，去禁止男生留長頭髮理據不足。校方亦可能以男生留長頭髮不整潔為由，禁止留長頭髮。他指說法充斥矛盾及偏見，認為校方默認留長頭髮就代表邋遢、不整潔，提出學生每日返學前都會梳洗，因此說法不成立，更提出反問﹕「女生也是留著長髮，還不是好好的嗎？」

他亦指，社會上或學校的性別定型，對男生留長頭髮有既定印象，「爛仔行為、影響市容」的說法是歧視長髮男生，亦漠視留長頭髮的原因，包括性別焦慮等問題，認為「髮禁」凌駕學生在校外的髮型、自我表達。