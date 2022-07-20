荔枝角收押所67歲男犯人上吊自殺　送院不治　日前確診新冠肺炎

懲教署指荔枝角收押所一名67歲男性還押在囚人士昨 (19日)晚 上吊自殺。消息指，死者姓曾，昨晚10時03分，懲教人員發現他在囚室內用上衣繫於閘門鐵柵上吊自殺，並立即召喚支援人員到場為他進行急救及召喚救護車將他送往公立醫院搶救。惟他其後於晚上11時32分被證實死亡。

懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭亦將進行死因研訊。姓曾事主於今年7月因與精神上無行為能力的人性交罪而被還押。醫管局在今午的疫情記者會上公佈，增一宗新冠死亡個案，相信是該名自殺在囚人士。



懲教署今早公佈在荔枝角收押所一名67歲男性還押在囚人士昨日上吊自殺死亡之後。醫管局在今午的疫情記者會上公佈，增一宗新冠死亡個案，相信是該名自殺的在囚人士。

醫管局總行政經理李立業今日（20日）表示，今日新增死亡個案為一名67歲男子，已打三針，有高血壓及糖尿病的病史，7月16日確診新冠肺炎。該名男子在昨（19日)晚約11點由救護車送明愛急症室，搶救後不治。該男子送院時已不清醒，在送院期間一直有做急救，但已沒有反應，隨後不治，死因為自殺，個案已交由死因裁判法庭跟進。