觀塘電單車遭夾撞成「夾心餅」女乘客慘死　貨車司機停牌駕駛被捕

觀塘道發生奪命車禍，學車與電單車及貨車三車連環相撞後，電單車如「夾心餅」般被夾在貨車及前方學車之間。姓李（55歲）電單車男司機被捲入貨車底，由消防救出，清醒送院。電單車姓何（54歲）女乘客則飛跌地面重創，送院後不治。警方以「危險駕駛引致他人死亡」、停牌期間駕駛、「駕駛時沒有第三者風險保險」三條罪，拘捕涉嫌撞到電單車的姓陳（43歲）男司機。至於最前方學車內19歲姓吳男「學神」，以及42歲姓張男教車師傅均沒有受傷。



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涉事貨車司機另涉危駕等三宗罪

事發於今日（20日）早上11時許，學車、電單車及貨車以次沿觀塘道往藍田方向行駛，當駛近觀塘道休憩處時，電單車被貨車撞到，撼向前方學車，其後被夾在貨車及客貨車之間。姓李（55歲）電單車男司機被困車底，消防到場救出，清醒送伊利沙伯醫院治理。姓何（54歲）女乘客重創倒地陷入昏迷，送聯合醫院搶救後不治。

現場可見，涉事電單車卡於貨車的車頭，鐵騎嚴重損毀，車尾箱更被撞至飛脫。至於貨車車頭擋風玻璃爆裂，車底遺有相信屬於電單車司機及乘客的物品，包括頭盔及鞋。另外車身貼有「學」字樣及掛有學牌的客貨車，車尾亦有損毀。

警方以「危險駕駛引致他人死亡」、停牌期間駕駛、「駕駛時沒有第三者風險保險」三條罪，拘捕涉嫌撞到電單車的姓陳（43歲）男司機。至於最前方學車內19歲姓吳男「學神」，以及42歲姓張男教車師傅均沒有受傷。