5食店墮代訂「佛跳牆」騙案失$32萬　警拘48歲女子

近日本港發生多宗代訂「佛跳牆」電話騙案，騙徒聲稱希望向食店訂購「佛跳牆」，誘使食店向指定供應商訂購食材，當對方收款後隨即消聲匿跡。警方拘捕一名48歲女子，涉及5宗同類騙案，金額達32萬元。



旺角警區重案組第三隊督察劉曉穎交代案情。（梁偉權攝）

旺角警區重案組第三隊督察劉曉穎表示，警方於今年6月至7月期間，接獲各區多宗針對食店的電話騙案，犯案手法類似，騙徒自稱為學校或公司職員，訛稱向食店訂購大量飯盒，其後提供假入數紙以博取食店信任。騙徒其後會向食店表示希望訂購昂費食物，例如「佛跳牆」等，當食店負責人表示沒有相關食材時，騙徒會提出食店可向指定供應商訂購食材。食店不虞有詐向該供應商繳付金錢後，對方隨即失聯，涉及金額達32萬元。

警方經情報分析及調查後，鎖定一名本地女子，涉及5宗發生於旺角、大埔、沙田、荃灣的電話騙案，昨日（19日）於觀塘拘捕一名48歲姓彭女子，涉嫌以欺騙手段取得財產，現正被扣查。劉曉穎指被捕女子報稱無業，而據調查騙案中來電者為一名男子，因此警方相信仍有其他疑犯，警方仍繼續追緝疑人，案件由旺角警區重案組第三隊跟進。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。切勿以身試法。警方提醒食肆負責人及職員，如收到來自團體或私人機構的電話訂單時，應先核實對方身份，切勿輕易墊付任何貨款。如有任何懷疑，應及早向警方報案。