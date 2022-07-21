黑幫舊樓開賭檔　清洗逾3千萬黑錢　O記拉「水房駒」等48人

一個活躍於西九龍及新界北的非法賭博集團，透過改裝多個舊樓單位作為賭場，再利用空殼公司銀行戶口清洗約3,300萬元「黑錢」，並轉移為名錶跑車等資產。警方組織罪案及三合會調查科(O記)今（21日）凌晨展開代號「梯田」拘捕行動以涉嫌洗黑錢、以三合會社團成員身份行事、自稱三合會社團成員及經營賭博場所等罪名，拘捕48人。消息稱，被搗的非法集團由黑幫「水房」經營，落網者包括主腦「水房駒」。



有組織罪案及三合會調查科警司呂思灝講解案情指，警方經過深入調查，鎖定一個活躍於西九龍及新界北的非法賭博集團。警方行動中一共搗破7個於油麻地、深水埗及元朗的「打魚機」賭檔，拘捕35男13女，當中包括集團主腦，12名骨幹成員及35名賭客，現正被拘留調查。消息稱，被捕主腦為「水房駒」，他是黑幫「水房」的「426紅棍」。

檢勞士力保時捷等證物

警方檢獲大量懷疑犯罪得益，其中約200萬元現金、10隻總值350萬的名表、包括一款Patek Philippe（百達翡麗）及2款勞士力名錶、2部共值240萬元跑車，包括一輛藍色保時捷跑車。呂思灝指集團在過去2年間清洗約3,300萬「黑錢」，又指每個場所都有龐大現金及數鈔機，案件將徵詢律政司意見作進一步行動。

改裝舊樓建睹檔 網上轉數平台換賭檔積分

呂思灝指不少遊戲機中心及娛樂場所因疫情關係倒閉，集團藉此改裝西九龍及新界北的舊樓單位成為賭檔，並用廉價僱用一批本地及非華裔人士負責「睇場」，擔任俗稱「對分仔」的兌錢角色及保鑣。該集團更在場內提供毒品，吸引更多賭客。集團亦利用網上轉數平台，務求增加利潤，不單用於與賭客換取賭博用積分，更方便將犯罪資金轉移。另外，為「漂白」得益，集團開設沒有業務的空殼公司，利用公司名義賺入跑車及名錶，企圖避開調查。

根據香港法例，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行。根據《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款3萬港元及監禁9個月，市民切勿以身試法。