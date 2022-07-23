屯門男童奔出馬路險被車撞　司機網上呼籲：拖實小朋友

網上流傳一段男童衝出馬路短片，令人膽戰心驚。昨（22日）午5時44分，一輛私家車沿屯利街向青山公路行駛，途至新都大廈對開，一名年約4歲的黃衫男童突然衝出馬路，尾隨女子急速追上制止無果，男童已一枝箭衝過馬路，慶幸有驚無險，私家車及時收慢，同行女子慌忙把頑童抱回，並向司機舉手致歉。



片段全長11秒，上載者聲稱：「代街坊Post」，並語重心長提醒家長：「今日17：44 拜托一下各位帶小朋友既（嘅）家長 ，請拖實小朋友，已經唔係第一次 ，呢到兩邊成日泊满車好易出事。我停車場剛轉出嚟所以較慢，如果快速少少后果可能唔係咁，希望帶小朋友嘅家長同揸車嘅都留意一下啦」。

片段中，一輛私家車駛進屯利街，右邊一名男子拖着一名男童正等候過馬路，不料左邊突然奔出一名黃衫男童，完全失控奔出馬路，後面女子追上制止，惜男童已衝過馬路，幸私家車及時收慢，不致將男童撞傷，女子最終捉回男童，抱回經過私家車車頭期間，女子一度向司機舉手致歉。

網民均替司機捏一把冷汗，指責同行女子沒看管好男童：「有冇攪錯帶住個小朋友出街，唔駛拖住行」、「嗰啲家長呢！講衰的一句唔見棺材唔流眼淚嘅！」、「其實係街見啲家長唔拖實小朋友，各有各行 ，到出咗事既時候，你就知痛。」