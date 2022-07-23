酷熱天氣警告下　西貢蚺蛇尖行山男疑中暑　昏迷送院亡

酷熱天氣警告下，蚺蛇尖一男子行山中暑昏迷。今（23日）午1時20分，警方接獲報案指，3名男子結伴到西貢蚺蛇尖行山，其間一名男子疑中暑陷昏迷。救援人員接報到場，飛行服務隊將男事主救起，由直升機送東區醫院搶救，送院時救援人員不斷為男事主進行心外壓，惜終告不治。警方正調查案件。



酷熱天氣警告生效 今午1時西貢錄得33度

據天文台資料顯示，今日下午1時2分的天氣報告，下午1時天文台錄得氣溫33度，相對濕度百分之67，酷熱天氣警告生效，至於西貢當時錄得33度。另外，天文台指過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是11，強度屬於極高，市民應避免長時間在戶外暴曬，以免曬傷皮膚和眼睛。

衞生署提醒市民預防中暑及曬傷

衞生署衞生防護中心今日（23日）提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷，市民應採取以下預防措施。包括穿著淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷。

至於，戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行。在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快；不應留在停泊的汽車內；及盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。