深水埗港鐵站兩男毆鬥　車廂打到上大堂　網民:街頭拳王爭霸戰

天氣酷熱𢛅人易燥，爭執場面多。昨（23日）午深水埗港鐵站發生乘客毆鬥事件，兩名男子在乘搭港鐵荃灣綫列車期間，疑身體碰撞發生爭執，在車廂內一度拳來腳往，當列車抵達深水埗站，兩人由車廂打到上大堂，引來不少途人圍觀。最終兩敗俱傷均需要送院，並涉「在公眾地方打架」被捕。



被捕兩男子分別姓張(51歲)及姓許(25歲)，張口部及腰部受傷、許報稱不適。事發於昨午5時許，兩人從車廂打到上大堂，有乘客拍下過程，片段中，港鐵站大堂人來人往，涉事兩男均穿黑衫短褲，許男身手敏捷，多次主動出擊，短打突擊一浪接一浪，但張男亦不甘示弱，出拳又狠又快，一度打得許男口罩飛脫，逼得許男一度放下手機，全力頑抗。在互相糾纏期間，一名港鐵職員趕至勸阻：「先生，唔好打啦，唔好打啦！」至此全片完。

有網民形容事件為「街頭拳王爭霸戰」、「輸咗入醫院，贏咗入警署」、「拳來拳往，幾好睇」、「兩個都唔識打，得啖笑，最後好似都被拉去差館」、「大事大非要出力嘅候就龜縮，呢d細眉細眼就出盡，唔死都無用」。亦有網民則揶揄，近日天氣酷熱，個人比較燥，容易引起爭執。

▼▼兩男毆打連環圖▼▼