父攜自閉兒行鳳凰山猝死　獲救兒平安歸家　曾稱﹕爸爸坐低冇理我

60歲巴士站長昨攜13歲自閉兒行鳳凰山，結果發生悲劇，父死子獲救。據了解，男死者早年離婚，身兼母職，照顧一對兒女，因細仔患有自閉症，故他假日常抽空陪伴，游水、行山是父子倆的消遣活動之一。詎料昨日他們到鳳凰山行山，男事主途中疑不適坐下，隨即不省人事。兒子赫見父親一動不動，不知所措，也不懂得致電求助，最終在山上過夜，翌晨被行山人士發現。兒子獲救後未能交代細節，僅稱﹕「爸爸坐低咗，冇理我」。



▼父子鳳凰山遇險經過▼



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據了解，姓盧（60歲）死者入職巴士公司20多年，曾任巴士車長，後來因交通事故而改任站長。他早年與妻子離婚後，與一對兒女於葵涌邨居住，22歲長女目前待業中，13歲細仔為學生，盧是家庭經濟支柱。據盧的前妻及長女指，盧以往身體狀況良好，平日會相約朋友行山，假日亦會偕細仔游水及行山。

盧昨日（23日）趁放假，攜同兒子行山，於中午12時由昂坪出發往鳳凰山，惟晚上走至西狗牙一帶時，盧感不適並坐下，未幾便暈了過去，其子疑曾嘗試叫喚，卻不獲回應，最終獨自繼續往山上走。直至今晨（24日），有行山人士先後在心經簡林及西狗牙發現兩人。其中兒子左腳腕扭傷及擦傷，並無大礙；惟父親已死去一段時間，其身上財物整齊，背囊內有足夠的糧食及食水。

兒子送院治理後，由22歲胞姐接回家中休息。據悉，事發時他身上攜有電話，平日能打電話聯絡他人，未知是否受驚過度，不懂得致電求助，其電話紀錄可見，昨今兩日不曾撥出一通電話。由於他不善於表達自己，至今仍未能交代事情始末，包括他在山中如何過了一夜，僅向家人指﹕「爸爸坐低咗，冇理我」。