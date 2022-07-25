中年漢向女同事求愛失敗　中環碼頭跳海輕生　警方消防合力救回

一對男女前同事過往數次吃飯，男方以為互生好感，今午（25日）向對方表白心跡，結果原來是「襄王有夢，神女無心」，遭女方拒絕，更一度被懷疑非禮而驚動警方到場調查。男方疑心灰意冷，其後於中環碼頭放下鮮花、戒指等物品，投海輕生，最終被接報趕至的兩名警察及一名消防員下海救起，並無大礙。



現場消息指，涉事男子姓趙（41歲），曾於中環金融街8號一間酒店任職侍應，現時已離職，他過往曾與一名姓程（30歲）的女同事數度外出吃飯，男方有感雙方「情投意合」，誤以為對方亦對他有好感，曾向對方示愛不遂。

兩名軍裝警員及一名消防員下海救人。

酒店求愛被懷疑非禮 警察到場調查

至今日，他決定將求愛行動升級，特意準備了鮮花及戒指，到上址酒店地下大堂向女方表白，但被對方當場拒絕。據知，男子表白時曾觸及女事主的肩背位置，女方因而受驚，向酒店職員求助，對方遂代為報警。警方調查後證實雙方認識，女事主亦表明屬誤會，警方便收隊離開。

不過，男事主疑因求愛失敗，竟萌生尋死念頭。下午5時許，他來到中環3號及4號碼頭之間海傍，將一束紅玫瑰鮮花、一隻鑲有藍色石的戒指、身份證及文件，放在附近一張凳上，繼而在岸邊脫下口罩、眼鏡、手錶、鞋、襪並放下銀包後，攀過欄杆一躍而下。有途人見狀大驚，立即報警求助。

警方在場調查事件。（林振華攝）

中區軍裝巡邏小隊第四隊一名沙展、一名警員，以及一名消防員先後趕至，發現男事主仍在海中載浮載沉，二話不說拋下救生圈及跳海救人，將男事主救至3號碼頭上岸，水警小艇亦到場支援。男事主清醒獲救，其後由救護車送往瑪麗醫院治理。

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