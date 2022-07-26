堅尼地城夫婦疑生意失敗　親戚家天台墮樓亡　擊中保母車嚇哭學童

一對夫婦疑因生意失敗萌死念，今日（26日）於西區一大廈天台墮樓雙亡。下午4時許，警方接獲報案，指西區堅尼地城卑路乍街136-142號聯威新樓對開，有1男1女由高處墮下。人員趕至現場調查，發現兩人已當場死亡，遂以帳篷遮蓋遺體。

男死者姓潘（41歲），女死者則姓鄧（53歲），兩人是夫婦關係，居於元朗一村屋單位。據悉，兩人的親戚居於聯威新樓，但他們今日並沒有探望親戚，而是直接登上23樓天台，約20分鐘後一躍而下，壓中一輛停泊路邊的的士及一輛駛經的保母車後，傳出巨響。兩人橫亙在馬路上，血漿四濺。警方於天台檢獲兩封遺書、兩罐啤酒及兩個袋。據悉，遺書內容提及兩人受金錢問題困擾，寫有「因生意失敗，睇唔開，所以跳樓」。

現場所見，涉事保母車的右車身凹陷，據悉事發時車上有學童，部分人受驚哭泣，有老師提醒家長留意學童情緒，有需要時向校方求助。



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警方到場調查。（網民Christina Lee上傳至Facebook群組）

警方封鎖現場對開馬路及多輛車輛。（網民Christina Lee上傳至Facebook群組）

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